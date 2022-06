PS Store Sale: Jetzt rund 400 Spiele für weniger als 15€ für PS4 & PS5 sichern

Im PlayStation Store läuft jetzt ein Sale, in dem ihr gut 400 Spiele für PS4 und PS5 für weniger als 15€ bekommt. In der Auswahl finden sich einige große, wenn auch schon etwas ältere AAA-Titel und eine ganze Menge Indie-Hits. Die Aktion läuft noch bis 1 Uhr morgens am 23. Juni. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der besten Angebote kurz vor. Falls ihr euch lieber gleich selbst einen Überblick verschaffen wollt, findet ihr die komplette Liste der Deals hier:

Until Dawn

Das Horror-Adventure Until Dawn ist im Grunde ein Slasher-Film zum Selberspielen. Wir spielen eine Gruppe klischeehafter junger Charaktere, die von der Cheerleaderin bis zum schüchternen Nerd reichen und zu einem einsamen Anwesen in den Bergen gefahren sind. Kaum sind sie dort angekommen, werden sie natürlich von einem Mörder gejagt. Until Dawn bringt dabei die Atmosphäre der Filmvorbilder hervorragend rüber. Das Gameplay ist mit seiner Mischung aus Dialogen, Quick Time Events und Erkundung nicht sonderlich komplex, der Reiz liegt aber ohnehin weniger in der Herausforderung als vielmehr darin, mit unseren Entscheidungen den Verlauf der Handlung zu beeinflussen. Es liegt an uns, wie viele Charaktere am Ende überleben.

Far Cry 5

Satt auf eine einsame Insel oder in einen abgelegenen Fantasiestaat schickt uns der First Person Shooter Far Cry 5 in den zugegebenermaßen nicht minder abgelegenen US-Bundesstaat Montana. Dort sollen wir einem charismatischen Sektenführer und seinen Geschwistern das Handwerk legen, nachdem sie in dem bislang beschaulichen Hope County nach der Macht gegriffen haben. Optisch ist die Landschaft des nördlichen Bundesstaats sehr hübsch umgesetzt. Wie üblich bekommen wir eine große, offene Spielwelt, in der wir uns außerhalb der Story-Missionen mit verschiedenen Nebenaktivitäten beschäftigen oder feindliche Stützpunkte einnehmen. Dabei haben wir durch die reiche Auswahl an Waffen sowie Fahrzeugen und Fluggeräte einigen Raum für Experimente.

Darkest Dungeon

Das knüppelharte Roguelike-Taktikspiel Darkest Dungeon bekommt ihr im aktuellen Sale stolze 80 Prozent günstiger. Mit einer kleinen Gruppe von Heldinnen und Helden erkunden wir finstere und gefährliche Dungeons, in denen wir selbst entscheiden müssen, wann wir weitergehen wollen und wann es besser ist, mit der bereits gesammelten Beute abzuhauen. Gehen wir nur ein bisschen zu viel Risiko ein, kann es nämlich leicht passieren, dass unsere Helden sterben oder permanente Verletzungen davontragen. Die rundenbasierten Kämpfe laufen in einer 2D-Seitenansicht ab und sind komplexer, als sie zunächst wirken mögen, da neben dem klugen Einsatz der Spezialfertigkeiten auch wichtig ist, den psychischen Zustand der Gruppe einzuberechnen.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Dragon’s Dogma: Dark Arisen enthält das Hauptspiel sowie technische Verbesserungen und sämtliche DLCs. Das Open-World-Rollenspiel überzeugt nicht zuletzt durch seine actionreichen Echtzeit-Kämpfe. Wir sind selten allein unterwegs, sondern werden zumeist durch unsere KI-Begleiter unterstützt und bekommen es oft gleich mit einer ganzen Gruppe von Gegnern zu tun, weshalb sich die Gefechte häufig einfühlen wie kleine Schlachten. Der Schwierigkeitsgrad ist recht hoch sein und Versagen wird manchmal hart bestraft. Die düstere, atmosphärische Spielwelt, die spannende Story und das tolle Gegnerdesign helfen aber dabei, gelegentliche Frustmomente zu überwinden.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Das Stealth-Actionspiel Metal Gear Solid V: The Phantom Pain zeichnet sich vor allem durch seine spielerische Freiheit aus. In den weiten, offenen Gebieten haben wir bei der Erledigung unserer Missionen nicht einfach nur die Wahl zwischen Schleichen und Schießen. Das große Arsenal an Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen ermöglicht unzählige verschiedene Taktiken. Die Story wird zwar in sehr aufwendigen Cutscenes inszeniert, zündet diesmal aber nicht ganz so wie bei früheren Teilen. Dafür gibt es ein motivierendes Fortschrittsystem, das uns unsere eigene Basis aufbauen lässt, wodurch wir weitere Ausrüstungsgegenstände und somit noch mehr spielerische Möglichkeiten freischalten.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom

Ni no Kuni 2 ist ein JRPG, das trotz niedlicher und farbenfroher Anime-Optik eine erwachsene und harte Geschichte über Krieg und Machtgier erzählt. Wie üblich im Genre erkunden wir natürlich auch hier mit unserem Helden die Spielwelt und lehren Monster das Fürchten. Ni no Kuni 2 hat aber noch mehr zu bieten: Als König müssen wir nämlich auch noch unser Reich verwalten, unsere Truppen befehligen und Schlachten schlagen. Zwar ist dieses Königreich-Management nicht allzu komplex, es gibt uns aber doch das Gefühl, ein echter Herrscher zu sein, und trägt dadurch viel zu Atmosphäre bei. Eine große spielerische Herausforderung bekommen wir allerdings auch in den Kämpfen selten, zumindest in der ersten Hälfte ist Ni no Kuni 2 ziemlich leicht.

The Evil Within 2

The Evil Within 2 unterscheidet sich deutlich von seinem Vorgänger. Der Schwierigkeitsgrad ist niedriger und der altmodische Survival-Horror steht nicht mehr so sehr im Vordergrund. Stattdessen liefert uns The Evil Within 2 eine bunte Mischung aus ganz verschiedenen Spielideen: Mal nehmen wir es in offenen Gebieten mit massenhaft Zombies auf, mal rennen wir in engen Gebäuden vor übermächtigen Monstern davon wie in Outlast, mal erleben wir surreale, albtraumhafte Abschnitte, wie man sie beispielsweise aus der Batman-Arkham-Reihe kennt. Zwischendurch gibt es auch ruhigere Passagen, in denen wir die dichte Gruselatmosphäre genießen. Durch diese Vielfalt nutzt sich in The Evil Within 2 die Wirkung des Horrors längst nicht so schnell ab wie bei anderen Spielen des Genres.

Titanfall 2

In Titanfall 2 kämpfen wir sowohl zu Fuß als gewöhnlicher Infanterist als auch als Pilot in riesigen Kampfrobotern. Der First Person Shooter ist in erster Linie auf den kompetitiven Online-Multiplayer ausgerichtet, wo die verschiedenen Pilotenklassen für Komplexität und die reiche Auswahl an Spielmodi für Abwechslung sorgen. Zum jetzigen Preis lohnt sich Titanfall 2 aber fraglos schon allein für die zwar nicht sehr lange, aber sehr gelungene Singleplayer-Kampagne. Zwar ist die Geschichte an sich nicht besonders spannend, aber die Levels stecken voller guter und kreativer Ideen und sind erstaunlich vielfältig geraten. Noch dazu wird die emotionale Bindung zwischen der Hauptfigur und ihrem Titanen überraschend glaubwürdig dargestellt.

Tomb Raider Definitive Edition

Die Definitive Edition des ursprünglich 2013 für die PS3 erschienenen Reboots der Reihe enthält nicht nur sämtliche Erweiterungen und zusätzliche Inhalte, sondern wurde auch technisch deutlich verbessert und an die Möglichkeiten der PS4 angepasst. Im Vergleich zu älteren Teilen der Reihe spielt sich das Tomb-Raider-Reboot deutlich actionreicher und ist stellenweise fast schon ein Third Person Shooter, baut aber auch ein paar neue Survival-Elemente ein. Die Story handelt davon, wie Lara Croft zu der hartgesottenen Abenteurerin wurde, als die wir sie aus den anderen Spielen kennen. Als junge Frau verschlägt es Lara bei einer verunglückten Forschungsmission auf eine einsame Insel, wo sie sich gegen die Anhänger eines mysteriösen Kults wehren muss.

Valkyria Chronicles 4

Valkyria Chronicles 4 ist ein rundenbasiertes Taktikspiel, das sich aber deutlich actionreicher spielt als andere Genrevertreter, weil wir die Figuren ähnlich wie in einem Third Person Shooter steuern und selbst das Schießen übernehmen. Das ändert aber nichts am taktischen Tiefgang der Gefechte, der auf einem ähnlichen Niveau liegt wie bei einem XCOM. Daneben legt das im hübschen Anime-Stil inszenierte Spiel auch noch viel Wert auf eine spannende Geschichte und komplexe Charaktere. In einem fiktiven, aber an den zweiten Weltkrieg angelehnten Konflikt müssen wir mit unserer kleinen Gruppe Widerstand gegen eine Übermacht leisten, wobei wir sowohl düstere als auch glückliche Momente mit unserer Teammitgliedern teilen, bis sie uns richtig ans Herz wachsen.