Dragons's Dogma 2-Releasetermin offenbar enthüllt und er wäre früher als gedacht

Dragon's Dogma 2 kommt offenbar schon im nächsten März

Dragon's Dogma 2 wurde Mitte 2022 offiziell angekündigt und in diesem Jahr gab es erstmals Gameplay aus dem Action-RPG von Capcom zu sehen. Zu einem Releasetermin schwieg sich der Publisher bislang allerdings noch aus. Doch jetzt hat es den Anschein, als sei dieser Termin bereits durchgesickert.

Angeblicher Release von Dragon's Dogma 2: 22. März 2024

Woher kommt die Info? Von der Pan European Game Information (kurz PEGI), die für Alterseinstufungen zuständig ist. Auf deren Seite tauchte kurzzeitig der Eintrag für Dragon's Dogma 2 mit oben genanntem Termin auf. Offenbar versehentlich, denn mittlerweile ist er dort schon nicht mehr zu finden. (via insider-gaming.com)

Sollte der Termin stimmen, wäre es in jedem Fall eine schöne Überraschung für RPG-Fans, denn so früh im Jahr hatten wir ehrlicherweise nicht mit dem Spiel gerechnet. Natürlich bleibt noch abzuwarten, ob das genannte Datum tatsächlich stimmt, Capcom hat sich bislang noch nicht offiziell zum Leak geäußert.

Showcase noch im November

Bis zur offiziellen Bekanntgabe könnte es ohnehin nicht mehr lange dauern. Denn Ende November wird es einen weiteren Showcase zu Dragon's Dogma 2 geben, in dem Capcom weitere Infos zum Spiel – und eventuell eben auch den Erscheinungstermin – verraten wird.

Kollege Hannes konnte Dragon's Dogma 2 vor ein paar Monaten übrigens schon anspielen. Seine Erfahrungen und Einschätzungen zum Rollenspiel lest ihr hier:

Dragon's Dogma 2 ist der Nachfolger des 2012 erschienen Action-RPGs, das sich damals in die Herzen vieler Genre-Fans spielte. Der Titel spielt in der Welt Gransys, in der wir uns als sogenannte*r Erweckte*r auf die Suche nach einem Drachen machender sein Herz aus der Brust geschnitten hat.

Im Laufe des Abenteuers können wir KI-Begleiter – sogenannte Vasallen rekrutieren, die uns mit ihren Fähigkeiten unterstützen. Teil 2 baut auf dieselben Elemente auf, verfeinert sie jedoch an zahlreichen Punkten.

Dragon's Dogma 2 kommt angeblich schon im März 2024. Würde euch das freuen?