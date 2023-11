Dreamlight Valley Showcase: Alles zur Erweiterung A Rift in Time und kommenden Gratis-Updates

Beim DDV Showcase wurden viele neue Inhalte vorgestellt.

Im gestrigen Showcase zu Disney Dreamlight Valley hatten die Entwickler*innen von Gameloft viele Neuigkeiten im Gepäck. Mit gleich zwei Roadmaps stellten sie uns Inhalte der ersten Erweiterung und weiterer kostenloser Updates vor, darunter neue Charaktere, Biome, Items und den Multiplayer. Aber es gibt auch eine neue Plattform, auf der wir die Lebenssimulation bald spielen können.

Erste Dreamlight Valley-Erweiterung 'A Rift in Time' vorgestellt

Die wohl größte Ankündigung war die Erweiterung 'A Rift in Time', die über einen Expansion Pass kostenpflichtig angeboten wird und am 5. Dezember (zusammen mit dem finalen Release von DDV) erscheint.

Die Story der Erweiterung dreht sich um Jafar aus Aladdin, das Gefüge der Zeit und ein Relikt, das er stehlen will. Die Handlung ist in drei Akte eingeteilt:

Akt 1 (5. Dezember 2023): Rapunzel, Gaston (Die Schöne und das Biest) und Eve (Wall-E) werden als neue Charaktere eingeführt, die Teil der neuen Geschichte sind. Das bedeutet auch, dass ihr beispielsweise Rapunzels Turm aufstellen dürft.

Rapunzel, Gaston (Die Schöne und das Biest) und Eve (Wall-E) werden als neue Charaktere eingeführt, die Teil der neuen Geschichte sind. Das bedeutet auch, dass ihr beispielsweise Rapunzels Turm aufstellen dürft. Akt 2 (Frühjahr 2024) & Akt 3 (Sommer 2024): Zwei weitere, noch nicht näher benannte Charaktere kommen hinzu. Das neue Werkzeug, die königliche Sanduhr, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um Zeitrisse zu schließen.

Das Ganze spielt sich in der neuen Welt Eternity Isle ab, die drei Biome aufweist:

Ancient's Landing (Küste)

Wild Tangle (Dschungel)

Glittering Dunes (Wüste)

Im Trailer zur Erweiterung gibt's einen Vorgeschmack:

1:26 Disney Dreamlight Valley - Das große 'A Rift in Time'-Update im Trailer

Aber keine Sorge, auch ohne Geld in die Hand zu nehmen erwarten uns neue Inhalte. Ende 2023 und 2024 erwarten uns weitere kostenlose Updates, die uns nicht nur neue Items, Rezepte, Figuren, Reiche, Sternenpfade und Quests liefern, sondern auch endlich den lange erwarteten Multiplayer-Modus.

Das nächste große Update erscheint am 5. Dezember und bringt mit Jack Skellington aus Tim Burton's 'The Nightmare Before Christmas' nicht nur weihnachtliche Stimmung ins Spiel, sondern auch den Multiplayer. Der erlaubt es uns, mit bis zu drei weiteren Personen online zusammen zu spielen und die Valleys der anderen zu besuchen und dort einzukaufen. Dabei soll es aber nicht bleiben. Die Entwickler*innen betonten, dass sie den Mehrspielermodus in Zukunft weiter ausbauen wollen.

Darüber hinaus erwarten uns noch mindestens vier weitere große Content-Updates:

Winter 2023/24: Mike und Sully aus 'Die Monster AG' kommen samt eigenem Reich ins Spiel.

Mike und Sully aus 'Die Monster AG' kommen samt eigenem Reich ins Spiel. Anfang Frühling 2024: Ein weiterer Charakter kommt ins Valley. Er oder sie lebt auf einem Schiff und hat sicherlich nicht zufällig Daisy als Galionsfigur.

Ein weiterer Charakter kommt ins Valley. Er oder sie lebt auf einem Schiff und hat sicherlich nicht zufällig Daisy als Galionsfigur. Spätfrühling 2024: Hinter einer neuen Tür wartet ein neues Reich. Was und wer sich dahinter verbirgt, wurde nicht verraten. Die Kirschblüten und der Kommentar "Ein Reich wie dieses findet man nicht in jeder Dynastie." dürften aber bereits als Andeutung verstanden werden. Eventuell hat es etwas mit China und damit mit Mulan zu tun?

Hinter einer neuen Tür wartet ein neues Reich. Was und wer sich dahinter verbirgt, wurde nicht verraten. Die Kirschblüten und der Kommentar "Ein Reich wie dieses findet man nicht in jeder Dynastie." dürften aber bereits als Andeutung verstanden werden. Eventuell hat es etwas mit China und damit mit Mulan zu tun? Sommer 2024: Für das zwölfte Update wurde bereits Tiana, die Prinzessin aus 'Küss den Frosch' bestätigt. Außerdem gibt's neue Rezepte aus 'Encanto'.

DDV erscheint für Apple Arcade

Disney Dreamlight Valley lässt sich im Early Access bereits auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC spielen. Mit der Arcade Edition kommt am 5. Dezember, wenn der Release von Version 1.0 stattfindet, auch eine neue Plattform hinzu. Über Apple Arcade können wir DDV dann auch auf iPhones, iPads, Apple TV und Macs spielen.

Die Arcade Edition ist ein "spezielles Spielerlebnis, das neben dem Basisspiel auch die neu angekündigte Erweiterung umfasst". Crosssave funktioniert innerhalb des Apple-Ökosystems, Crossplay auch darüber hinaus.

Der komplette Showcase

Wollt ihr noch tiefer in die neuen Inhalte von Disney Dreamlight Valley eintauchen, könnt ihr euch die ganzen 40 Minuten des Events hier im Video nochmal anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Und falls ihr euch den Sound von Dreamlight Valley auch abseits des Spiels auf die Ohren geben wollt, könnt ihr das nun auch über den offiziellen Soundtrack tun. Diesen könnt ist ab sofort auf Spotify, Apple Music, Amazon Music Ultimate und Pandora streamen.



Was haltet ihr von den ganzen Ankündigungen? Was ist euer Highlight und was fehlt euch?