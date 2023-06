Disney Dreamlight Valley hatte bisher eine unmögliche Trophäe – jetzt könnt ihr sie erstmals verdienen

Die Voraussetzungen zum Erreichen einer Trophäe wurden angepasst.

Mittlerweile wurde Disney Dreamlight Valley mit dem fünften großen Update versorgt. Im Juni kamen neue Charaktere und einige Quality-of-Life-Verbesserungen ins Spiel. Über eine Änderung dürften sich Fans, die gerne Erfolge freischalten, ganz besonders freuen, denn durch sie wird endlich die Platintrophäe für PS4 und PS5 zugänglich.

Disney Dreamlight Valley: Bauarbeiter-Trophäe wird nun zugänglich

Durch das Juni-Update wurden die Vorgaben für das Erreichen einer Gold-Trophäe geändert. Vor dem Update war es technisch unmöglich, sie zu erhalten und damit Platin freizuschalten.

Um welche Trophäe geht es? Das Update nimmt eine Änderung an der Gold-Trophäe "Bauarbeiter" vor. Diese lässt sich erst freigeschalten, wenn wir genügend Häuser für Freunde gebaut haben. Hierzu mussten die Freundschaftsaufgaben der Charaktere im Spiel abgeschlossen werden. Im Anschluss konnten wir ihnen ein trautes Heim im Valley errichten.

Alle Neuerungen des Juni-Updates im Überblick:

Das Juni-Update in der Übersicht Disney Dreamlight Valley: Das Juni-Update ist jetzt erschienen von Eleen Reinke

Was ist das Problem? Die Bauarbeiter-Trophäe benötigt 30 Häuser (via psnprofiles.com). Doch selbst nach dem Juni-Update gibt es gerade einmal 13 Charaktere, denen wir ein Haus bauen können. Die Trophäe wäre damit also nach wie vor unerreichbar.

Da mit jedem Update nur wenig neue Charaktere eingeführt werden, würde es noch sehr lange dauern, bis 30 Charaktere in Disney Dreamlight Valley zusammenkommen. Aus diesem Grund hat sich das Team von Gameloft wohl entschlossen, die Grenze zu senken und die Anforderungen an die Trophäe nun geändert.

Wie viele Häuser muss ich nun bauen? Ab sofort sind nur noch 12 Häuser nötig, die restauriert werden müssen. Sollte euch also nur noch diese Trophäe fehlen, könnt ihr die Belohnung endlich einstreichen und direkt die Platintrophäe erhalten.

Solltet ihr andere Probleme bei Disney Dreamlight Valley haben, könnten euch die GamePro-Guides weiterhelfen:

Der Charakter aus dem Juni-Update, der neu in Disney Dreamlight Valley einzieht, ist die Gute Fee aus Aschenputtel. Zudem gibt es neue Story-Missionen, Regenschirme und mehr, die ihr hier im Trailer seht:

1:49 Disney Dreamlight Valley: Im Juni-Update steckt viel drin, auch eine geheime Quest

Erst vor kurzem hat das Entwicklerteam die Roadmap des Spiels für 2023 angepasst. Neben einem zweiten Sommer-Update mit Disney-Prinzessin Vanellope aus Ralph Reicht's bekommen wir auch im September neue Inhalte, darunter ein neues Königreich. Ende 2023 sollen dann noch Inhalte wie der Multiplayer, weitere Charaktere oder ein neues Werkzeug folgen.

Wie weit seid ihr mit euren Trophäen in Disney Dreamlight Valley?