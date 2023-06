Disney Dreamlight Valley: Das Juni-Update hat endlich einen Termin samt Uhrzeit

Das sind Releasedatum und Uhrzeit des Juni-Updates für Disney Dreamlight Valley.

Seitdem das Sommer-Update für Disney Dreamlight Valley angekündigt wurde, warten Fans ungeduldig auf die Antwort auf die Frage, wann genau die neuen Inhalte denn endlich ins Spiel kommen. Zum Glück hat das Warten jetzt schon sehr bald ein Ende: Das Entwicklerteam hat jetzt nämlich nicht nur den konkreten Termin für das Juni-Update verraten, sondern auch einige der kommenden Inhalte. Und wenn man der Ankündigung glauben schenken darf, wird das Update groß.

Wann erscheint das Sommer-Update für Disney Dreamlight Valley? Das Update geht schon morgen, am 7. Juni um 15 Uhr deutscher Zeit live.

Das steckt im Update drin: Viele der Inhalte waren bereits vorab bekannt. Mit der Ankündigung wurde jetzt aber auch ein neuer Teaser gezeigt, der nochmals einen Einblick in das gibt, was uns erwartet. So werden nicht nur wieder neue Charaktere ins Valley kommen und Qualitiy-of-Life-Verbesserungen vorgenommen – uns erwartet außerdem auch das "bislang größte Story-Update" des Spiels, in dem wir das Geheimnis des Vergessens aufdecken werden.

Diese Inhalte des Updates kennen wir bereits:

Neue Story-Missionen

Neue Charaktere: Die gute Fee aus Cinderella

Farben und Muster für Möbel anpassen

Ein neuer Sternenpfad mit Pixar-Thema

Regenschirme

Mehrere Spieler*innen-Häuser pro Valley

Neue Missionen mit Wall-E

Weitere bekannte Inhalte für das Jahr

Erst vor kurzem hat das Entwicklerteam die Roadmap des Spiels für 2023 angepasst. Neben einem zweiten Sommer-Update mit Disney-Prinzessin Vanellope aus Ralph Reicht's bekommen wir auch im September neue Inhalte, darunter ein neues Königreich. Ende 2023 sollen dann noch Inhalte wie der Multiplayer, weitere Charaktere oder ein neues Werkzeug folgen.

Was haltet ihr von den angeteasten Inhalten für das neue Update in Disney Dreamlight Valley?