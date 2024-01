3 Anime-Serien mit wenig Folgen, die ihr an einem Tag weg-bingen könnt

Die Anime-Serie passend zum Spiel ist perfekt durchschauen am Wochenende! (Bild: © Studio TRIGGER)

Jeden Monat erscheinen unzählige neue Animes. Viele davon haben keine abgeschlossene Handlung oder die Geschichte wird auf mehrere Staffeln aufgeteilt. Da das bei der großen Auswahl an Serien etwas überwältigend werden kann, haben wir euch drei Serien herausgesucht, die ihr schnell an einem Stück durchschauen könnt.

3 Animes zum Durch-bingen

Cyberpunk Edgerunners

2:59 Cyberpunk Edgerunners: Der Trailer zur Netflix-Serie ist ein atmosphärisches Action-Biest

Genre: Cyberpunk

Länge: 10 Folgen, jeweils 25 Minuten lang

Vertonung: Deutsche Synchronisation und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Streaminganbieter: Netflix

Um was geht’s in Cyberpunk Edgerunners? Cyberpunk Edgerunners dient als Prequel zum Spiel Cyberpunk 2077 und handelt von jungem Mann namens David, der in armen Verhältnissen gemeinsam mit seiner Mutter wohnt. Durch eine Schießerei verliert er alles, das ihm wichtig ist und er schließt sich daraufhin der Edgerunner-Söldnertruppe "Cyberpunks" an, um in der dystopischen und Stadt voller Korruption zu überleben.

Violet Evergarden

1:28 Violet Evergarden: Trailer zum melancholisch schönen Netflix-Anime

Genre: Drama

Länge: 13 Folgen, jeweils 24 Minuten lang

Vertonung: Deutsche Synchronisation und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Streaminganbieter: Netflix

Um was geht’s in Violet Evergarden? Die Hauptrolle in Violet Evergarden übernimmt eine junge Frau namens Violet Evergarden, die nach dem Krieg als Autonome Korrespondenz-Assistentin (abgekürzt Akora) arbeitet. Akora sind Menschen, die für andere Briefe schreiben, wenn diese es selbst nicht können. Violet verlor als Soldatin beide Arme im Krieg und versucht sich nun mit ihren neuen Prothesen als Akora sich in die Gesellschaft zu reintegrieren. Dabei ist sie auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens und nach der Bedeutung von Liebe.

Odd Taxi

Genre: Mystery

Länge: 13 Folgen, jeweils 23 Stunden lang

Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Streaminganbieter: Crunchyroll

Um was geht’s in Odd Taxi? In Odd Taxi geht es um das Walross Odokawa, das als Taxifahrer ein einfaches Leben führt. Odokawa wurde von seinen Eltern im Grundschulalter verlassen und hat nicht sehr viele Freunde. Dank seiner Arbeit als Taxifahrer kommt er mit vielen anderen Tieren ins Gespräch und wird in unterschiedlichste Vorfälle und Geschehnisse verwickelt, unter anderem auch in das Verschwinden einer Oberschülerin. Die Spuren führen die Polizei zu Odokawa und der Yakuza.

Welcher dieser Animes wollt ihr durch-bingen und welche sind eure Favoriten fürs Wochenende?