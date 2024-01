Netflix: Das sind alle neuen Animes im Januar 2024 - Auch der neue Anime vom One Piece-Schöpfer ist dabei!

Die Neuzugänge auf Netflix in Januar 2024. (Bild: © Netlix / Nakaba Suzuki/ Eiichiro Oda/ Reki Kawahara)

Das sind alle neuen Animes im Januar 2024 - Auch der neue Anime vom One Piece-Schöpfer ist dabei!

Wir haben euch alle kommenden Serien und Filme im unteren Abschnitt aufgelistet und stellen sie kurz vor. Wir aktualisieren zudem diesen Artikel, sobald das genaue Releasedatum zum One Piece-Prequel Monsters bekannt ist.

Alle Anime-Neuzugänge im Überblick

Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation

Das Werbeposter für Monsters: 103 Mercies Dragon Dramnation. (Bild: © Netflix / Eiichiro Oda)

Starttermin: derzeit noch nicht bekannt

Vertonung: derzeit noch nicht bekannt

Monsters ist ein Anime-Prequel zu One Piece und basiert auf dem gleichnamigen Manga von Eiichiro Oda. Das 30-Minütige Special wird von E&H Production produziert und erzählt die Geschichte vom legendären Samurai Ryuma.

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld

Kirito, seine Freund*innen und zwei mysteriöse Charaktere. (Bild: © Netflix/ Reki Kawahra)

Starttermin: Ab 01. Januar

Vertonung: Deutsche Vertonung und japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Sword Art Online: Alicization ist die dritte Staffel der Serie und setzt somit die Geschichte von Kirito und seinen Freund*innen in der Welt des VR-MMORPGs Sword Art Online fort.

In Alicization wird Protagonist Kazuto Kirigaya (Kirito) attackiert und leidet an einem Gehirnschaden. Um ihn zu retten und gleichzeitig sein eigenes Projekt zu verfolgen, steckt Kikuoka Seijirou, ein Oberstleutnant der japanischen Verteidigungseinheit, Kazuto in eine Soul Translator Maschine. Durch dieses Experiment erwacht Kazuto ohne jegliche Erinnerungen in der Welt namens Underworld als Kirito auf.

Delicious in Dungeon

Die Hauptcharaktere aus Delicious in Dungeon. (Bild: © Netflix/ Ryoko Kui)

Starttermin: Ab 04. Januar

Vertonung: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

In Delicious in Dungeon wird eine Gruppe von Abenteurer*innen von einem Drachen in die Flucht geschlagen und stehen danach komplett pleite da. Da Laios und seine Freund*innen am Rande des Verhungerns stehen, kommt Laios eine brillante Idee: Die Monster, die überall lauern, als Nahrungsquelle zu nutzen.

Maboroshi

Masamune und Mutsumi im Regen. (Bild: © Netflix/ MAPPA)

Starttermin: Ab 15. Januar

Vertonung: Deutsche Vertonung und japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Im 119 Minuten langen Anime-Film dreht sich alles um den Mittelschüler Masamune, der in einer mysteriösen Stadt lebt. Durch eine unerwartete Explosion in einem Stahlwerk wurden alle Ausgänge in der Stadt versperrt und die Zeit ist stehen geblieben.

Den Bewohner*innen ist es verboten, etwas zu verändern und sie leben in der Hoffnung, dass eines Tages wieder Normalität in die Stadt einkehrt.

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse (Part 1)

Der junge Percivar und seine Begleiter. (Bild: © Netflix/ TMS Entertainment)

Starttermin: Ab 01. Januar

Vertonung: Deutsche Vertonung und japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Mit The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse startet die erste Hälfte des Sequels zum Anime The Seven Deadly Sins von Mangaka Nakaba Suzuki. Das Sequel wird von Telecom Animation Film und TMS Entertainment produziert.

Die Story spielt Jahre nach der Auflösung der ursprünglichen Sieben Sünden und erzählt die Geschichte vom freundlichen Jungen Percival.

Eines Tages macht er die schreckliche Entdeckung, dass er dazu bestimmt ist, einer der vier Ritter der Apokalypse zu werden. Daraufhin macht Percival sich mit dem Sohn von Ban, einem der sieben Sünden, auf die Suche nach den restlichen drei Rittern der Apokalypse.

