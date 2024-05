Dreister Entwickler veröffentlicht eigenes Spiel 15-mal im Switch eShop, um immer einen "Neuen Release" zu haben

Wer "Sport & Fun: Swimming" im eShop kaufen will, hat die Wahl aus 15 Editionen.

Im Nintendo eShop für die Switch könnt ihr mittlerweile tausende unterschiedliche Spiele kaufen. Da monatlich zig neue Releases in den Store gespült werden, besteht deswegen natürlich die Gefahr, als einzelner Titel in dieser Masse unterzugehen.

Wie ein X/Twitter-Nutzer bemerkt hat, greifen manche Entwickler*innen mittlerweile zu ziemlich fragwürdigen "Tricks". Philip Summers teilte seine Entdeckung auf der Plattform und schrieb dazu:

"Ein neuer(?) Trend, der mir im Switch-Shop aufgefallen ist, besteht darin, dass Unternehmen das gleiche Spiel immer wieder veröffentlichen, um es im Bereich der Neuerscheinungen zu halten. Hier ist Sport & Fun. Der Switch-Shop ist ein absolutes Chaos."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Veröffentlichung in diversen "Editions"

Der erwähnte Titel stammt von Entwickler RedDeer Games und ist im deutschen eShop unter "Sport & Fun: Swimming" zu finden. Wir haben den Check gemacht und insgesamt 15 (!) Einträge für den Titel gefunden.

Seit Anfang 2023 wird das Spiel immer zur Monatsmitte als "neu" veröffentlicht. Da das unter dem komplett identischen Titel aber offenbar nicht funktioniert, erscheint der Titel in unterschiedlichen "Editions". Es gibt unter anderem:

Platinum Edition

Happy Edition

Legendary Edition

GOTY Edition

Ultimate Edition

Deluxe Edition

Extended Edition

etc.

Diese Editions enthalten aber stets dasselbe Spiel, haben darüber hinaus nur unterschiedliche DLC-Inhalte, etwa einen steuerbaren Drachen oder Schweinchen.

Platzierung in den besonders lukrativen Shop-Kategorien

Der Grund dafür wird von Philip Summers schon in seinem Post benannt. Da neue Veröffentlichungen immer in die Kategorie "Neue Veröffentlichungen" im eShop rutschen und diese offenbar von vielen Usern genutzt werden, ist hier die Sichtbarkeit deutlich besser. Und die Gefahr, in der allgemeinen Masse unterzugehen, wesentlich geringer.

Aber nicht nur das: Da die jeweils aktuellste Edition zudem zum Angebotspreis von 1,99 Euro in den Store kommt, taucht der Titel auch in der Rubrik "Jetzt im Angebot" auf – danach steigt der Preis auf 20,99 Euro.

Das ist sicherlich eine ziemlich fragwürdige und dreiste Vorgehensweise, verboten ist sie im eShop aber offenbar nicht. Was auch für Unmut in den Kommentaren sorgt.

Rael Hodgson schreibt beispielsweise:

"Das ist eine Schande."

Und Wade Brandis meint:

"Und ich dachte, nichts könnte die Shovelware-Situation bei der Wii übertreffen."

Der allgemeine Tenor ist, dass Nintendo im eShop eine bessere Qualitätskontrolle bzw. Kuratierung braucht, um solche fragwürdigen Praktiken zukünftig zu verhindern. RedDeer Games ist übrigens nicht der einzige Entwickler, der so vorgeht. Wie aus der Twitter-Konversation hervorgeht, gibt es auch andere Titel, die aus den oben genannten Gründen mehrfach veröffentlicht wurden – teilweise bis zu 18-mal.

Was haltet ihr von solchen Praktiken? Und würdet ihr euch der oben genannten Meinung über den eShop anschließen?