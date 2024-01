Der Mute-Button am PS5-Controller hat ein verstecktes Feature, das ich erst nach 3 Jahren entdeckt habe

Kennt ihr die versteckte Funktion des DualSense-Mute-Buttons?

"WIESO MUSS DAS FLUGZEUG SO VERDAMMT LAUT SEIN!?" werden sich etliche CoD-Fans schon gefragt haben, während sie im Flieger über die Warzone gebraust sind. So ging es mir zumindest bisher, statt aber zur Fernbedienung zu greifen, um den Ton auszuschalten, habe ich kürzlich eine Funktion an meinem DualSense-Controller entdeckt, die viel komfortabler ist!

Haltet doch mal die Stumm-Taste gedrückt

Die meisten von euch werden die Mute-Taste am DualSense wahrscheinlich eher dadurch kennen, dass über ihr ein orangenes LED-Lämpchen signalisiert, dass das eingebaute Mikrofon auf Stumm geschaltet ist.

Schließlich soll niemand mithören, was ihr gerade im Privaten besprecht …

Abgesehen davon werden wahrscheinlich nur kompetitive Multiplayer-Spieler*innen den Knopf verwenden, dabei kann die Taste auch darüber hinaus richtig praktisch sein!

Haltet ihr sie nämlich für circa eine Sekunde gedrückt, werden ausnahmslos sämtliche Ausgabegeräte stummgeschaltet. Vom HDMI-Receiver über das USB-Headset bis zum TV-Lautsprecher.

Leuchtet der Knopf durchgehend, ist das Mikrofon stumm, haltet ihr die Taste gedrückt, pulsiert er.

Dieser Modus hält so lang an, bis ihr erneut die Taste für kurze Zeit gedrückt haltet. Ihr spart euch also komplett den Griff zu Fernbedienung, wenn ihr wie ich im Flugzeug über Urzikstan flattert oder mit eurem Partner quatschen wollt, während der Pausenmenü-Soundtrack von FIFA losscheppert.

Chris Werian Chris ist großer Fan von Shootern. Und die können im Falle von Call of Duty oder DOOM Eternal auch gern mal richtig laut werden! Das ist insbesondere dann ärgerlich, wenn er genau hören möchte, ob gerade der Postbote an der Tür klingelt oder das Telefon schellt. Dafür hat er aber nun eine nützliche Funktion an seinem DualSense-Controller entdeckt.

Kanntet ihr die Zusatzfunktion des Mute-Knopfs an eurem DualSense schon? Habt ihr vielleicht noch eine weitere versteckte Funktion entdecken können?