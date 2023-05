Ein WLAN-Upgrade innerhalb von Sekunden.

Spiele werden immer größer, erst vor kurzem hat Star Wars Jedi: Survivor zum Launch beinahe die 150 Gigabyte-Marke geknackt. Ein ordentlicher Batzen, für den ihr schnelles Internet beziehungsweise WLAN benötigt, um halbwegs zeitnah zocken zu können.

Für viele von euch wäre das möglich, ihr müsst dabei aber vorsichtig abwägen.

2,4 GHz vs. 5 GHz – wer sollte was nutzen?

Bei WLAN-Netzwerken wird grundsätzlich zwischen zwei Frequenzbändern unterschieden: 2,4 GHz und 5 GHz. Beide Varianten haben ihre jeweiligen Vor- und Nachteile, die sich simpel zusammenfassen lassen.

2,4 GHz: Hohe Reichweite und Signalstärke Niedrigere Download-Geschwindigkeiten Hohe Netzauslastung

5 GHz: Geringere Reichweite und Signalstärke Höhere Download-Geschwindigkeiten Geringe Netzauslastung



Das 2,4 GHz-Band bietet eine hohe Reichweite, ist aber eingeschränkt bei den Download-Geschwindigkeiten. Theoretisch wären bei der besten Netzwerkkonfiguration bis zu 286 Mbit pro Sekunde möglich, die Distanz zum Router und Störungen im Netzwerk können den Wert aber noch einmal deutlich senken.

Unter anderem ist es nämlich beim 2,4 GHz-Frequenzband so, dass die verfügbaren Funkkanäle ziemlich schmal gewählt sind und sich Netzwerkgeräte in der Nähe deshalb überlappen. Router, Smartphones, Fernseher, Tablet-PCs und Konsolen stören sich also gegenseitig, worunter die verfügbaren Bandbreiten leiden.

Handy, Kopfhörer, Notebook, Konsolen, Fernseher - die Liste an Geräten mit 2,4 GHz-Verbindung ist mittlerweile endlos.

Dafür durchdringt das 2,4 GHz-Frequenzband besser Wände und erzielt eine höhere Reichweite. Reizt eure Internetverbindung sowieso nicht die volle WLAN-Bandbreite bei 2,4 GHz aus und ihr müsst euch nicht mit Schwankungen aufgrund zahlreicher Geräte in der Umgebung herumplagen, ist die 2,4 GHz-Einstellung also eine gute Wahl.

Viel höhere Download-Geschwindigkeiten bei 5 GHz

Das 5 GHz-Frequenzband erreicht hingegen bei der PS5 bis zu 1,2 Gigabit pro Sekunde – genügend, um sogar einen Glasfaseranschluss ans Limit zu bringen. Dafür benötigt es aber auch einen modernen Router mit Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) und eine entsprechend schnelle Internetverbindung.

Die Fritzbox 7530 AX kommt beispielsweise mit Wi-Fi 6 und kann an ein Glasfasermodem angeschlossen werden:

Darüber hinaus ist 5 GHz weitaus weniger störanfällig, da sich die einzelnen Funkkanäle nicht überschneiden. Die Reichweite sinkt im Gegenzug ab, auf kurzer Distanz (20 bis 30 Meter) solltet ihr davon aber nichts bemerken.

Die PS5 verwendet nicht immer das schnellere Frequenzband!

Standardmäßig tauchte die Sony-Konsole mit einer 2,4 GHz-Verbindung in unserem Router auf, in den Systemeinstellungen der PS5 war eine automatische Wahl des Frequenzbands eingestellt.

So lässt sich der Frequenzband mit der höheren Bandbreite auswählen:

Geht in den Systemeinstellungen auf Netwerk

auf Navigiert zu Einstellungen und dann Internetverbindung einrichten

und dann Hier geht ihr auf den Namen eures WLAN-Netzwerks , über das die PS5 läuft, und drückt die Optionstaste

, über das die PS5 läuft, und drückt die Optionstaste Nun könnt ihr WLAN-Frequenzbänder auf 5 GHz stellen

Bei einem älteren Router mit Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) ist aber auch denkbar, dass der Router der PS5 automatisch das 5 GHz-Frequenzband zuweist. Das läge daran, dass die fünfte Generation des WLAN-Standards keine eigene 2,4 GHz-Spezifikationen mitbringt und damit auf Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n) zurückfällt.

Das theoretische Maximum beträgt dann nur 150 Mbit pro Sekunde im Gegensatz zu 836 Mbit pro Sekunde bei Wi-Fi 5 mit 5 GHz. Da die Bandbreiten in der Realität aber wie bereits erwähnt niedriger liegen, lohnt es sich in dem Fall grundsätzlich auf 5 GHz zu gehen, es sei denn, die Signalstärke nimmt bei zu großer Distanz ab.

So geht es bei der PS4

Ein Großteil aller PS4-Modelle unterstützt Wi-Fi 5 und damit das 5 GHz-Frequenzband, allerdings erst ab der PS4 Slim beziehungsweise PS4 Pro. Die originale PS4 beherrscht hingegen ausschließlich das 2,4 GHz-Frequenzband.

Da 5 GHz-WLAN hier deutlich überlegen ist, sollte euer Router auch automatisch die passende Frequenz wählen. Ist das nicht der Fall, klappt die Umstellung folgendermaßen:

Steuert Netwerk in den Systemeinstellungen an

in den an Wählt dann Internetverbindung einrichten

WLAN verwenden

Geht auf Einfach oder Benutzerdefinitiert , das ist egal

oder , das ist egal Sucht den Namen eures WLAN-Netzwerks heraus

heraus Drückt die Optionstaste und geht auf WLAN-Frequenzbänder

Stellt dann auf 5 GHz

Überbrückung weiter Distanzen

2,4 GHz deckt in etwa einen Bereich von 100 Metern (ohne Wände) ab, 5 GHz ungefähr 50 Meter (alle Angaben via Elektronik-Kompendium). Die Funkreichweite nimmt bei 5 GHz also stark ab und kann bei großen Distanzen effektiv nur mit WLAN-Repeatern wie diesen von AVM oder diesem Modell von TP-Link überbrückt werden:

Im Volksmund "WLAN-Verstärker" getauft, solltet ihr euch von der Bezeichnung aber nicht lumpen lassen. Ein Repeater kann kein schwächelndes WLAN-Signal verstärken, sondern nur die eingehende Signalqualität weiterreichen.

Ihr solltet also nicht erwarten, dass ein Repeater in irgendeiner Art und Weise den WLAN-Empfang am Einsatzort der Konsole verstärkt, dort sind die Geräte komplett verschwendet.

Stattdessen müsst ihr euch euer WLAN-Netzwerk wie ein Geflecht vorstellen, das mit Repeatern weitergesponnen wird. Steckt die kleinen Kästen in gleichmäßigen Abständen zwischen Konsole und WLAN-Router ein, dann klappt es auch mit dem Empfang von schnellen 5 GHz-Frequenzbändern.

Achtet beim Kauf außerdem auf die erzielten Bandbreiten und bedenkt dabei, dass die in der Praxis aufgrund von Distanzen und Schwankungen zurückgehen. Das lässt sich bei drahtlosen Netzwerken nicht gänzlich vermeiden.

Nicht in jedem Fall gut geeignet

Achtet vor der Umstellung auf 5 GHz darauf, welche Internet-Hardware bei euch steht und welche Konsequenzen sich aufgrund der Änderung für euch ergeben.

Ganz simpel formuliert:

Verwendet ihr einen Wi-Fi 5-Router und eine PS5, PS4 Slim oder PS4 Pro, solltet ihr 5 GHz nutzen und gegebenenfalls mit Repeatern große Distanzen überbrücken. Liegt der Datendurchsatz eurer Internetverbindung bei 50 Mbit oder weniger, ist die 2,4 GHz-Option jedoch die stabilere.

Verwendet ihr hingegen einen Wi-Fi 6-Router, entscheidet einzig die Geschwindigkeit eurer Internet-Verbindung. Kommt ihr auf mehr als 200 Mbit, dann bietet sich 5 GHz an, anderweitig reichen 2,4 GHz.

Viele von euch werden mit 5 GHz einige Mbit aus ihrer Internetverbindung rausholen können, sowohl auf der PS5 als auch der PS4 Slim und PS4 Pro. Zumindest sofern die Umstände dafür gegeben sind.

Sind sie es denn bei euch? Wie ist euer Internet aufgestellt und würde eine Umstellung auf 5 GHz bei euch höhere Download-Geschwindigkeiten bewirken?