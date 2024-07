Der DualShock 2 hatte eine versteckte Funktion: Ganz fest auf die X-Taste drücken hilft auch mehr

Die PS2 hatte ein geheimes Feature.

Habt ihr früher auch immer so fest wie möglich auf den X-Button des DualShock 2 gedrückt, um in GTA, Gran Turismo und Co. möglichst viel Gas zu geben? Wenn ja, dann lagt ihr damit tatsächlich richtig. Die X-Taste des PS2-Controllers ist nämlich "Pressure Sensitive", reagiert also auf unterschiedlich starke Druckeinwirkungen.

Mehr Druck heißt auch mehr Power!

Aufgegriffen hat das Thema der Hardware-YouTuber UFDTech in einem Short-Video. Den Clip könnt ihr euch direkt hier anschauen:

Die Auswahl an PS2-Spielen, die das Feature tatsächlich genutzt haben, ist aber vergleichsweise kurz. Neben verschiedenen GTA- und Gran Turismo-Ablegern gehören dazu etwa auch Metal Gear Solid 2 und 3 sowie Jak 2 und 3. Wenn ihr also in Metal Gear aus Versehen Gegner umgebracht habt, die ihr eigentlich verhören wolltet, wisst ihr jetzt, was der Fehler war.

Die Funktion wurde übrigens auch beim DualShock 3 und dem originalen Xbox-Controller verbaut. Erst später kam dann die Idee auf, die Trigger auf der Rückseite der Gamepads ebenfalls drucksensitiv zu gestalten. Entsprechend geben wir heute nicht mehr mit der X-, sondern mit der R2-Taste Gummi.

Die größere Fläche und der längere Weg bis zum Anschlag macht die Trigger auch einfach besser geeignet für ein solches Feature. Dass ein festes Drücken auf die X-Taste tatsächlich Vorteile bringt, war vor 20 Jahren eher ein Gerücht als ein Fakt – immerhin haben viele Spiele diese Funktion auch nicht unterstützt.

Fun Fact: Von den "modernen" Controllern ist ausgerechnet das Steam Deck das einzige, das noch drucksensitive Tasten auf der Vorderseite verwendet. Es geht dabei aber nicht etwa um die ABXY-Buttons, sondern um das Touchpad. Laut pcgamingwiki.com gibt es genau ein Spiel, das diese Funktion nutzt.

Wenn ihr in Okami HD nämlich malt, könnt ihr die Breite der gezeichneten Linie durch den Druck auf das Touchpad verändern.

Habt ihr gewusst, dass der X-Button auf stärkeren Druck reagiert oder habt ihr das für eine Urban Legend gehalten? Oder hört ihr gerade gar zum ersten Mal davon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!