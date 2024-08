Düsterer PS5-Shooter im Angebot: Dieses Spiel ist perfekt, wenn ihr Dark Souls mit Schusswaffen wollt

Ihr liebt Spiele im Stil von Dark Souls, habt aber auch eine Menge für temporeiche Shooter übrig? Bei MediaMarkt könnt ihr gerade ein 2023 erschienenes Spiel, das beides hervorragend miteinander verbindet, für PS5 und auch für Xbox Series X zum Schnäppchenpreis abstauben:

Remnant 2, das beim Release noch 49,99€ gekostet hat, bekommt ihr für beide Konsolen jetzt schon für nur 16,99€ – ein Preis, der sich für die vielen Dutzend Stunden Spielspaß, die hier geboten werden, zweifelsfrei lohnt. MediaMarkt macht übrigens keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gilt. Der Preis kann sich jederzeit ändern.

9:16 Remnant 2 - Vorschau-Video zum neuen Koop-Actionspiel

Remnant 2 ist ein Third-Person-Shooter, den ihr sowohl allein als auch im Koop spielen könnt und der einige Parallelen zu Dark Souls aufweist, unter anderem fordernde Bosskämpfe, verschachtelte Level, das sogenannte Drachenherz-Relikt, das den Estus Flasks gleicht, und natürlich das exzellente, düstere Artdesign, das nicht zuletzt durch seine Vielfalt glänzt.

Diesmal reist ihr nämlich auf eine ganze Reihe verschiedener Welten, wobei deren Reihenfolge abgesehen vom Startpunkt bei jedem Durchgang eine andere ist. Jede der Welten bietet völlig andere Gegnertypen, von Robotern bis hin zu Zombies und Geistern. Da die Welten prozedural generiert sind und per Zufall entschieden wird, welche Bosse euch erwarten, müsst ihr Remnant 2 mehrfach spielen, um alles zu sehen. Ein einzelner Durchgang dauert dabei rund 20 Stunden.

Die Vielfalt an Feinden und Gebieten in Remnant 2 ist eindrucksvoll. In einem einzigen Durchgang bekommt man längst nicht alles zu sehen.