Dune geht in die nächste Runde: Mit dieser epischen Erweiterung ist euere nächste Schlacht um das Spice-Imperium noch fesselnder!

Erlebt den tückischen Wüstenplaneten auf eine ganz neue Weise und baut euer Spice-Imperium auf!

Ich denke, viele werden mir zustimmen, wenn ich sage: Die Dune Filme sind einfach unglaublich episch – und sogar die Bücher habe ich binnen kürzester Zeit gelesen, weil mich die Story so gefesselt hat! Als dann bekanntgegeben wurde, dass es ein Brettspiel zu dem atemberaubenden Sci-Fi-Meisterwerk geben soll, konnte ich es kaum noch abwarten, das Spiel endlich in meinen Händen zu halten!

Und was ist noch besser, als ein fantastisches Tabletop? Richtig! Eine coole Erweiterungs-Box, die das ganze Spielerlebnis noch einmal auf ein ganz neues Niveau hebt! Und das Beste daran: Ihr könnt euch das Spiel aktuell zu einem unwiderstehlichen Preis bei Amazon im Angebot sichern!

Worum geht es in dem Sci-Fi Tabletop Dune: Imperium?

Ihr habt Dune möglicherweise gar nicht gesehen, aber seid scharf auf ein episches Sci-Fi Brettspiel? Dann lasst mich die wichtigsten Dinge über Dune einmal kurz zusammenfassen! Die Geschichte basiert auf den gleichnamigen Büchern von Frank Herbert, in denen es darum geht, dass sich mächtige Adelshäuser in einem verheerenden Streit um das Spice-Imperium befinden. Da Spice ein wertvolles Gewürz ist, dass zur Raumfahrt genutzt wird, ist es überaus begehrt.

Auch wenn Dune Imperium Uprising als Erweiterung betitelt wird, könnt ihr es auch als eigenständiges Spiel spielen!

Und genau das setzen die Dune Brettspiele an! Ihr schlüpft in die Rolle der Adelshäuser wie beispielsweise Atreides oder Harkonnen und kämpft gegeneinander um die mächtige Ressource Spice. Denn wer das Spice kontrolliert, kontrolliert das Imperium!

Dune: Imperium Uprising – so wird gespielt!

Zu Beginn ist zu erwähnen, dass es sich bei diesem Spiel zwar um eine Erweiterung handelt, welche ihr mit dem Grundspiel Dune: Imperium kombinieren könnt – es kann aber auch als eigenständiges Spiel gespielt werden!

Die liebevoll gestalteten Spielmaterialien lassen euch noch tiefer in die Welt von Dune eintauchen!

Allgemein geht es in beiden Versionen darum, durch cleveres Deckbuilding und taktisches Worker-Placement hervorzustechen. Das bedeutet, dass ihr das kleine Kartendeck, mit welchem ihr startet, stetig ausbauen müsst. Zudem habt ihr Agenten, die ihr setzen könnt, um Ressourcen zu bekommen, euren politischen Einfluss zu stärken oder um eure Truppen auszubauen. Aber auch militärische Kämpfe sind ein gutes Mittel, um an wertvolle Belohnungen zu kommen!

Mit der Erweiterung wird es dann so richtig cool, denn hier kommen neue Spione mit ins Spiel, die gegnerische Aktionen infiltrieren können. Zudem gibt es hier nun auch Sandwürmer als mächtige Kampfeinheiten und sogar ein Teammodus wurde eingefügt! Ihr könnt nun also mit bis zu sechs Spielern in Gruppen gegeneinander antreten – in Kombination mit den neuen Fraktionen und geheimen Verträgen

Jetzt zugreifen und das fesselnde Sci-Fi Highlight im Angebot sichern!

Ich persönlich kann sowohl das Grundspiel Dune: Imperium als auch die atemberaubende Erweiterung sehr empfehlen. Ich liebe es einfach, dass man beide Spiele ganz unabhängig voneinander spielen kann, man aber auch die Möglichkeit hat sie zu kombinieren. Das sorgt für einen großen Abwechslungsreichtum und erhöht somit auch den Wiederspielwert enorm!

Wenn ihr die Filme gesehen habt, dann werdet ihr unter den beiliegenden Karten auch den ein oder anderen bekannten Namen entdecken!

Wenn es euch jetzt in den Fingern juckt, euer eigenes Spice-Imperium aufzubauen und eure Mitspieler in den Schatten zu stellen, dann solltet ihr besser zugreifen, solange das Sci-Fi Meisterwerk noch im Angebot ist!