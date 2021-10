Dune-Star Timothée Chalamet hat als Teenager Xbox 360-Controller auf YouTube gemoddet

Dune und Schauspieler Timothée Chalamet sind aktuell in aller Munde. In einem Interview hat der junge Superstar jetzt verraten, dass er früher einer ganz anderen Beschäftigung nachgegangen ist: Er hat als Jugendlicher Xbox 360-Controller gemoddet und die selbstgemachten Designs über einen eigenen YouTube-Kanal präsentiert. Insgesamt hat er wohl stolze drei Exemplare verkauft und die Videos sind immer noch online.

Wer ist Timothée Chalamet? Ein sehr erfolgreicher Schauspieler. Er war bereits an großen Produktionen wie Interstellar von Christopher Nolan, The King oder Call me by your Name beteiligt. Zuletzt hat seine Hauptrolle in Dune für viel Wirbel gesorgt.

Ex-Xbox-Controller-Modder: Im Zuge der Promo für Dune wurden natürlich auch viele Interviews geführt und in einem davon verrät Timothée Chalamet, als Teenager einen eigenen YouTube-Kanal betrieben zu haben. Dort wurden selbst gemachte Xbox 360-Controller gezeigt, die von ihm designt und angemalt worden sind.

Er nennt sogar den Namen des Kanals und der ist sogar noch online – samt Videos. In denen können wir zwar nicht Timothée Chalamets Gesicht sehen und seine Stimme klingt noch ganz anders, aber es handelt sich tatsächlich um den mittlerweile extrem berühmten Superstar. Es wirkt ziemlich kurios, sich die Amateur-Videos jetzt anzuschauen. Aber die selbst gestalteten Controller sehen gar nicht schlecht aus:

In demselben Interview mit Nate Hill können wir auch sehen, wie Timothée Chalamet auf seinen Auftritt in Fortnite reagiert. Er hatte das Crossover zwischen Dune und Fortnite samt Skin-, Thopter-Gleiter und allem Drum und Dran wohl noch nicht gesehen und war dementsprechend überwältigt. Wenn ihr mehr über Dune wissen wollt, seid ihr bei unseren moviepilot.de-Kolleg*innen richtig.

Wie findet ihr den YouTube-Kanal von Timothée Chalamet? Was sagt ihr zu seinen Controller-Designs?