Dungeon Crawler Carl Band 3 auf Deutsch - Release, Story und mehr zu "The Dungeon Anarchist's Cookbook"

Die Romanreihe um den namensgebenden Dungeon Crawler Carl geht auch auf Deutsch weiter. Doch wann kommt Band 3?

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Annika Bavendiek
27.06.2026 | 12:00 Uhr

Alle Infos zum dritten Band von Dungeon Crawler Carl. (Bild: Fischer Tor Verlag Matt Dinniman). Alle Infos zum dritten Band von Dungeon Crawler Carl. (Bild: Fischer Tor Verlag / Matt Dinniman).

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Mit seinen humorvollen Dungeon Crawler Carl-Romanen hat Autor Matt Dinniman nicht nur den Nerv vieler Fantasy-Leser*innen getroffen, sondern auch den der Videospiel-Community. Denn in dem literarischen Rollenspiel (LitRPG) begleiten wir den titelgebenden Carl und Katze Princess Donut durch die Level eines Dungeons, das wie viele Spiele einem RPG-System unterliegt.

Wann das Abenteuer für Carl in Band 3 auch auf Deutsch weitergeht und was ihr noch zu dem nächsten Roman wissen müsst, erfahrt ihr hier:

Video starten 2:06 Dark and Darker: Der düstere PvP-Dungeoncrawler erklärt sein Gameplay im Trailer

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald es neue Informationen zu der Romanreihe gibt.

Release: Wann erscheint Dungeon Crawler Carl Buch 3 auf Deutsch?

  • Release-Datum: 18. November 2026
  • Seiten: rund 500
  • Sprache: Deutsch (übersetzt von Ruggero Leo)

The Dungeon Anarchist's Cookbook kaufen

  • ISBN: 978-3-596-71368-4
  • Preis Paperback: 18,00 Euro
  • Preis eBook: 14,99 Euro
  • Verlag: FISCHER Tor

Der dritte Band wird in allen gut sortierten Buchläden und Online-Shops mit Literaturabteilung zu finden sein. Ihr könnt ihn aber auch direkt beim Fischer Verlag (vor)bestellen – auch als eBook. Mit der ISBN-Nummer dürftet ihr keine Probleme haben, den Roman beim Händler eures Vertrauens zu bekommen.

Leseprobe von Dungeon Crawler Carl Band 3

Falls ihr euch vorab einen kleinen Einblick gewähren wollt, geht das über eine Leseprobe, die Fischer allerdings für Band 3 noch nicht online gestellt hat. Sobald sich das ändert, findet ihr den Link dazu auf der offiziellen Seite des Verlags. Klickt dann einfach auf "Leseprobe" unterhalb des Covers.

Gibt es ein Hörbuch?

Band 1 und 2 sind auf Deutsch bereits bei Audible als Hörbuch erhältlich. Die Romane werden mit deutschem Text von Stefan Kaminski gelesen. Alle weiteren Bände sollen ebenfalls eine deutsche Hörbuch-Fassung erhalten. Auf Audible sind sie bereits im System vermerkt.

Worum geht es in Band 3?

Carl und Donut sind im vierten Level des Dungeons angekommen. Dort müssen sie sich durch ein komplexes U-Bahn-System schlagen, in dem es nicht nur vor Monstern so wimmelt, sondern das auch einem einzigen Durcheinander gleicht: Oben ist unten, nah ist fern. Ein scheinbar nutzloses Buch – das Anarchist's Cookbook – könnte aber der Ausweg sein.

Auf Seite 2 fassen wir die wichtigsten Informationen (Release, ISBN etc.) aller deutschen Dungeon Crawler Carl-Romane zusammen.

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