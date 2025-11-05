Coin Master-Free Spins - Alle aktuellen und kostenlosen Spin-Links (November 2025)

Ihr braucht wieder kostenlose Spins für Coin Master? Wir zeigen euch hier die tagesaktuellen Gratis-Spin-Links.

Sebastian Zeitz
05.11.2025 | 16:26 Uhr

Im Folgenden findet ihr die aktuellen, kostenlosen Spin-Links für Coin Master.

Hier findet ihr täglich alle aktuellen Links für kostenlose Spins in Coin Master.

Alle kostenlosen Spins am 04. November

Alle kostenlosen Spins am 04. November

Alle kostenlosen Spins am 03. November

Die Links sind immer bis zu 3 Tage gültig und können nur einmal pro Account eingelöst werden.

zuletzt aktualisiert am 05. November 2025

Disclaimer: Glücksspielmechaniken
Coin Master steht nicht ohne Grund aufgrund von Glücksspielthematiken der Kritik. Das Spiel ist frei im Play Store verfügbar und konnte zum Release noch ohne Einschränkung von Kindern und Jugendliche heruntergeladen werden. Mittlerweile ist das Spiel von der USK ab 16 Jahren freigegeben. Im Spiel selbst müsst ihr bestätigen, dass ihr 18 Jahre alt seid, jedoch gibt es dort keine verbindliche Überprüfung.

Was zunächst wie ein süßes Kinderspiel mit Tieren wirkt, lockt immer wieder mit Geldpaketen, angeblichen Angeboten und sogenannten Free Spins am Einarmigen Banditen, um Fortschritt im Spiel zu machen. Zudem je mehr Spins ihr gleichzeitig nutzt, umso mehr Belohnungen bekommt ihr auf einmal. Dadurch können gekaufte Items innerhalb weniger Sekunden komplett wieder aufgebraucht sein.

Mit den kostenlosen Spins, die wir hier auflisten, wollen wir euch ein wenig helfen, diese Mikrotransaktionen zu umgehen, um täglichen Fortschritt machen zu können. 

Weitere Infos zu den Glücksspielmechaniken, wie sich das Spiel monetarisiert, seht ihr hier in diesem Video von Neo Magazin Royale. Sie berichteten bereits 2019 über das Spiel und der Beitrag hat bis heute noch Bestand:

So löst ihr die Links ein: Im Gegensatz zu anderen Spielen mit kostenlosen Belohnungen müsst ihr bei Coin Master keine Codes eingeben, sondern Links anklicken. Klickt ihr mit eurem Smartphone, auf dem das Spiel bereits installiert ist, auf obige Links, öffnet sich Coin Master und ihr erhaltet die angegebenen Spins. Damit der Prozess schneller abläuft, solltet ihr das Spiel vorher starten.

So kommt ihr an weitere Free Spins in Coin Master

Zwar sind die Links die einfachste Methode, aber ihr könnt auch im Spiel selbst an die begehrten Spins kommen:

  • Ladet Freunde ein: Für jeden, der das Spiel über euren Link herunterlädt und den Facebook-Account verknüpft, bekommt ihr 40 Spins
  • Schenkt euch Spins: Einmal täglich können sich Freunde jeweils einen Spin hin und her schicken. Habt ihr 100 aktiv spielende Personen in eurer Freundesliste, könnt ihr so 100 Spins täglich erhalten.
  • Schaut Werbungen: Wie bei so vielen anderen Handyspielen könnt ihr einmal am Tag auch hier Werbung schauen für Belohnungen.
  • Belohnungen durch Spins: Eine der Belohnungen von Spins können weitere kostenlose Spins sein.

Das sind die einfachsten Methoden, um täglich an weitere Spins zu kommen, abseits von den kostenlosen Links, die ihr oben finden könnt.

