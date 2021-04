E3 2021 - Termine für digitales Event stehen: Xbox ist dabei, Sony nicht

Lange war unklar, ob und wie es mit der E3 weitergehen wird. Nachdem die Messe über die Jahre immer mehr an Bedeutung verlor, musste sie aufgrund der Corona-Pandemie im letzten Jahr sogar komplett ausfallen. Nun wissen wir: Es wird eine E3 2021 geben und zwar als komplett digitales Event, das für alle Teilnehmer online kostenfrei zur Verfügung stehen wird. Sogar feste Termine sind schon bekannt, Mitte Juni geht es los.

Die E3 feiert 2021 ihr Comeback und zahlreiche Publisher machen mit

Nach den Gerüchten, die E3 könnte 2021 als rein digitales Event zurückkehren, folgt nun die offizielle Bestätigung. Vom 12. bis zum 15. Juni wird die E3 2021 unter dem Banner "Game on" eine Reihe an kostenlosen Livestreams zur Verfügung stellen, die Publisher-Partner nutzen werden, um ihre neuesten Spiel zu enthüllen und Neuigkeiten bekannt zu geben.

Bisher bestätigte Partner der E3 2021 sind:

Nintendo

Microsoft

Capcom

Konami

Ubisoft

Take-Two

Warner Bros. Games

Koch Media

Warten wieder dutzende Events auf uns? Wie auch in den Jahren zuvor hält sich Sony von der E3-Messe fern. Dasselbe gilt für große Namen wie Electronic Arts, Bandai Namco, Square Enix, Sega und Activision Blizzard. Gut möglich, dass sich ein paar dieser Publisher noch für die E3 aussprechen werden. Wahrscheinlicher ist aber, dass es auch wieder eine Reihe an gesonderten Live-Events geben wird, in denen Publisher ihre eigenen Inhalte enthüllen werden.

Beispielsweise eine State of Play-Ausgabe von Sony PlayStation, die parallel zur E3 oder kurz vorher stattfinden könnte.

Die E3 will wieder "unverzichtbar" werden: ESA, die Veranstalter der E3 2021, wollen die digitale Messe nutzen, um das Event inklusiver zu gestalten und mehr Leute an der einst eher brancheninternen Veranstaltung teilhaben zu lassen. CEO Stanley Pierre-Louis meint dazu:

"Über zwei Jahrzehnte hinweg war die E3 die wichtigste Veranstaltung, um das Beste herzuzeigen, was Videospielindustrie zu bieten hat und gleichzeitig die Welt mit Hilfe von Videospielen zu vereinen. Wir transformieren die diesjährige E3 in ein inklusiveres Event, wollen aber gleichzeitig die Fans mit großen Neuankündigungen und Insider-Möglichkeiten begeistern, die dieses Event zur unverzichtbaren Hauptbühne der Videospiele machen wird."

Wer Lust auf die E3 2021 und ihre angebotenen Livestreams hat, kann sich als "Fan" auch für die Messe anmelden. Die offizielle Seite der Messe ist bereits live und dort könnt ihr euch dann mit euren Daten vermerken lassen, um als Erste neue Infos zu bekommen.

Die Gamescom ist 2021 wieder dabei

Auch die Gamescom wird 2021 mit einem digitalen Event zurückkehren, zusätzlich soll aber auch eine kleine Menge an Besuchern auf dem Gelände der Koelnmesse zugelassen werden. Die Opening Night Live, moderiert von Geoff Keighley, wird ebenfalls wieder abgehalten und soll voller Ankündigungen stecken.

Mehr dazu findet ihr hier:

2 0 Mehr zum Thema gamescom 2021 soll sowohl digital als auch vor Ort stattfinden

Auch wenn damit beide großen Gaming-Veranstaltungen wieder mit von der Partie sein werden, solltet ihr euch aber darauf einstellen, dass es immer wieder wichtige Livestreams großer Hersteller und Publisher geben wird. Geoff Keighley selbst versprach sogar, dass das Summer Game Fest auch 2021 wieder eine Reihe an Events bieten wird.

Habt ihr Lust auf eine digitale E3? Glaubt ihr, es wird wieder aufregende Pressekonferenzen geben?