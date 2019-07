EA Access auf der PS4 - Das sind die Gratis-Spiele zum Start des Abos

Mit EA Access startet in wenigen Stunden ein weiterer Abo-Dienst auf der PS4.

Wann geht's los? Ab dem 25. Juli um 02:00 Uhr nachts bekommt ihr für 3,99 Euro im Monat oder 24,99 Euro im Jahr nicht nur Zugriff auf eine Spielebibliothek, sondern erhaltet auch exklusive Vorab-Trials und Rabatte auf digitale Käufe.

Die PS4-Spielebibliothek zum Start

Hier findet ihr eine vollständige Liste der Spiele, die zum Start des Service auf der PS4 verfügbar sind und von Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können. Die Bibliothek wird von EA kontinuierlich erweitert:

Vergleicht man die Auswahl mit der aktuell 69 Spiele umfassenden Bibliothek auf der Xbox One, dann gibt es hier sicherlich noch reichlich Luft nach oben. Beachtet werden sollte aber auch, dass der Service hier bereits im August 2014 an den Start gegangen ist, so viele ältere Sportspiele zum Lineup zählen.

