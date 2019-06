PS4 bekommt EA Access - Alle Infos zu Preis & den Spielen

Der Abo-Service EA Access war bisher auf der Xbox One verfügbar und erscheint bald auch für PS4. Gegen einen monatlichen Beitrag erhaltet ihr damit sofortigen und uneingeschränkten Zugang auf eine Reihe an Spielen von Electronic Arts. Der Publisher hat nun auch den genauen Start-Termin bekannt gegeben (via EA).

Wann kommt EA Access auf PS4?

Los geht es offiziell am 24. Juli 2019. Das wurde auf der Website des Unternehmens bekannt gegeben.

Der Preis: Was kostet EA Access?

Monatlich: 3,99 Euro

3,99 Euro Jährlich: 24,99 Euro

Was bringt EA Access?

Neben dem Zugriff auf eine vorgegebene Auswahl an Spielen bekommt ihr bei kommenden Releases einige Tage Vorab-Zugang und könnt früher loslegen als reguläre Käufer. Außerdem bekommt ihr bei digitalen Käufen von EA-Inhalten einen Rabatt von 10 Prozent, auch bei DLCs, Season Pass oder FUT-Content.

Diese Spiele sind u.a. zum Start verfügbar:

Kein Streaming: Ihr könnt die Spiele komplett und ohne Einschränkungen auf eure Konsole herunterladen. Abgesehen von Multiplayer-Funktionen, oder beim Vorab-Zugang neuer Releases könnt ihr unbegrenzt offline spielen. Das Angebot wird regelmäßig erweitert.

Jederzeit kündbar: Ihr könnt eure Mitgliedschaft zu jedem Zeitpunkt abbrechen. In diesem Fall verliert ihr alle Vorteile. Eure Spielstände bleiben aber erhalten. Solltet ihr also nach eurem Abo eines der enthaltenen Spiele kaufen, oder später erneut beitreten, behaltet ihr all eure Fortschritte.

Brauche ich PS Plus?

Auf der Xbox One ist ein Xbox Live Gold-Abo keine Voraussetzung für EA Access. Das gleiche sollte demnach auch auf der PS4 für PS Plus gelten. Allerdings benötigen die Multiplayer-Funktionen einiger Spiele - unabhängig vom EA-Service - PS Plus. In diesen Fällen wird dann auch das Sony-Abo zur Pflicht, sofern ihr die entsprechenden Online-Funktionen nutzen wollt.

Was, wenn ich schon ein Xbox-Abo habe?

Leider sind die Services der verschiedenen Plattformen strikt getrennt. Auch wenn ihr auf der Xbox One bereits EA Access abonniert habt, müsst ihr auf der PS4 den normalen Beitrag zahlen. Das gilt auch für die PC-Variante Origin Access.

EA Access erscheint für PS4 am 24. Juli 2019.

Battlefield 5: Firestorm - Screenshots aus dem Battle Royale ansehen