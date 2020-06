EA Play Live: Schaut hier den Livestream

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag präsentiert Publisher EA während der EA Play Live seine kommenden Spiele-Neuheiten und gibt Updates zu bereits bekannten Titeln. So dürfen wir unter anderem neue Infos zu Star Wars: Squadrons erwarten und bekommen einen ersten Blick auf FIFA 21, das EA Sports wie bereits angekündigt im Livestream zeigt.

Wann startet die EA Play Live?

Wie gewohnt begleitet GamePro das Event für euch live und bleibt dafür heute lange wach. In Deutschland startet die Show nämlich erst am 19. Juni um 1 Uhr nachts. Alle News und Ankündigungen findet ihr wenig später bei uns auf der Seite. Den Stream haben wir für euch hier eingebettet.

Hier könnt ihr den Stream schauen:

Alternativ könnt ihr euch den Livestream auf auf der offiziellen Seite von EA anschauen. Aktuell zeigt ein Ticker an, wie lange es noch bis zum Start dauert.

Was erwartet uns auf der EA Play Live?

Neben Spielen wie Star Wars: Squadrons und den altbekannten EA Sports-Marken dürften wir heute Nacht auch die ein oder andere Spiele-Neuheit erleben. Wahrscheinlich ist unter anderem die Präsentation des neue Hazelight-Projekts. Das Studio kennt ihr noch von Spielen wie A Way Out und Brothers: A Tale of Two Sons.

Welche Spiele wir für die Show erwarten, haben wir euch in einem separaten Artikel verraten. Hier gehen wir auch darauf ein, welche Games eher nicht gezeigt werden. Unter anderem mit neuen Infos zu Sims 5 solltet ihr nicht rechnen.

Wer von euch haut sich heute mit Tobi und mir (Dennis) die Nacht um die Ohren und schaut die EA Play Live?