Nur für kurze Zeit: EA Sports FC 24 kostenlos zur Xbox Series X oder S abstauben bei Amazon

Nur bis Donnerstag bekommt ihr bei Amazon EA Sports FC 24 gratis zur Xbox Series X oder Xbox Series S.

Fußballfans aufgepasst: Wenn ihr auch bei Amazon jetzt eine neue Xbox Series kauft, bekommt ihr EA Sports FC 24, den Nachfolger von FIFA 23, kostenlos dazu – allerdings nur, wenn ihr bis spätestens zum 28. September bestellt. Das Angebot gilt sowohl für die Xbox Series X als auch für die Xbox Series S und für verschiedene Bundles, etwa mit Diablo 4 und Forza Horizon 5. Hier findet ihr die Übersicht:

Falls ihr euch für die Xbox Series S entscheidet, gibt es allerdings eine günstigere Alternative zu Amazon. MediaMarkt bietet die Konsole im Bundle mit dem EA Sports FC 24 nämlich aktuell für nur 249,99€ an. Einzeln liegt der Preis des Spiels sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt bei 64,99€, somit bleiben in diesem Fall nur noch 185€ für die Konsole:

EA Sports FC 24 wird bei beiden Händlern nicht in der Retail-Version, sondern als Download-Code der Konsole beigelegt. Falls ihr heute noch bestellt, könnt ihr in der Regel mit einer Lieferung pünktlich zum Release von EA Sports FC 24 am 29. September rechnen.

Was bietet EA Sports FC 24?

7:34 EA Sports FC 24 zeigt endlich jede Menge richtiges Gameplay

Voller Umfang: Obwohl erstmals die FIFA-Lizenz fehlt, soll EA Sports FC 24 ein genauso umfangreiches Spiel werden wie seine Vorgänger, mit allen üblichen Modi vom Karriere-Modus über Ultimate Team und Straßenfußball bis hin zur Weltmeisterschaft. Die aktuellen Lizenzen für mehr als 700 Teams in über 30 verschiedenen Ligen sind natürlich auch weiterhin mit dabei.

Individuelle Spielstile: Ein paar Verbesserungen soll es auch geben. Neben Grafikupdates und überarbeiteten Animationen soll das neue Spielstile-Feature dafür sorgen, dass auf Basis großer Datenmengen das Spielverhalten sämtlicher Profis simuliert wird, was für ein realistischeres Spielgefühl sorgen soll. Wie gut das in der Praxis funktioniert, werden wir beim Release am Freitag erfahren.

