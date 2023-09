EA Sports FC 24: Schon vor Release günstiger für PS5, PS4, Xbox und Switch im Angebot

Fußballfans aufgepasst: EA Sports FC 24 gibt's schon vor dem Release günstiger!

Am 29. September erscheint mit EA Sports FC 24 der Nachfolger von FIFA 23. Falls ihr noch vorbestellen und euch so die Preorder-Boni sichern wollt, könnt ihr das bei Coolblue jetzt günstiger tun, denn dort gibt es auf die meisten Versionen 10€ Rabatt. Für PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One sinkt der Preis von 79,99€ auf 69,99€, für PC von 69,99€ auf 59,99€. Die Version für Nintendo Switch gibt es immerhin 5€ günstiger, sie kostet damit noch 54,99€.

Alternativ könnt ihr übrigens auch bei Amazon Rabatt auf EA Sports FC 24 bekommen, mit 73,04€ für die PS4-, PS5- oder Xbox-Version ist der Preis hier aber ein bisschen höher. Nur bei der Switch-Version zieht Amazon derzeit mit Coolblue gleich, die PC-Version hingegen ist hier nicht reduziert.

Die PS4-Version bietet übrigens die Möglichkeiten eines kostenlosen Upgrades auf die PS5-Fassung. Die Versionen für Xbox Series und Xbox One werden ohnehin wie üblich zusammen verkauft.

Welche Vorbesteller-Boni gibt es?

Wenn ihr EA Sports FC 24 vorbestellt, könnt ihr euch eine ganze Menge Boni sichern.

Wenn ihr EA Sport FC 24 in der Standard-Version vorbestellt, bekommt ihr die folgenden Preorder-Boni:

Erling Haaland als Leihspieler (10 Spiele)

2 Ambassador-Leihprofiwahl-Items (ein Mann und eine Frau für je 5 Spiele)

Freigeschalteter Spielstil-Platz in Clubs

Zusätzliche Persönlichkeitspunkte in der Spieler*innenkarriere

5-Sterne-Coach kann in der Managerkarriere verpflichtet werden

Mehr über die die verschiedenen Versionen von EA Sports FC 24 und ihre Boni erfahrt ihr hier:

Was bietet EA Sports FC 24?

Nicht nur der Name ist neu: Laut Electronic Arts soll sich mit dem neuesten Teil der Fußballspielreihe, die nicht mehr FIFA heißen darf, nicht nur der Name ändern. Neben den üblichen Updates soll es eine deutliche Verbesserung der Animationen und ein neues Spielstile-Feature geben. Letzteres soll auf der Basis großer Datenmengen jedem einzelnen der Profis mehr Individualität in der Spielweise verleihen. Wie gut das klappt, bleibt abzuwarten.

7:34 EA Sports FC 24 zeigt endlich jede Menge richtiges Gameplay

Großes Update für Nintendo Switch: Die größten Fortschritte soll es bei der Switch-Version geben. Diese soll nach jahrelangem Stillstand nun endlich auch in der Frostbite-Engine erstrahlen und viele der Inhalte wie VOLTA-Modus und zusätzliche Karriere-Optionen nachgeliefert bekommen, die auf den anderen Plattformen schon lange zu finden sind.

Großer Umfang: Ansonsten werdet ihr mit EA Sports FC 24 auch in den anderen Versionen wie üblich ein umfangreiches Fußballspiel bekommen, mit allen bekannten Modi wie Ultimate Teams, dem Karrieremodus und dem VOLTA-Straßenfußballmodus. Übrigens soll es trotz des Wegfalls der FIFA-Lizenz weiterhin eine Weltmeisterschaft geben, diese bekommt mit „FC Pro World Championship“ lediglich einen neuen Namen.

