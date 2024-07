EA Sports FC 25: Jetzt für PS5, PS4, Xbox oder Switch vorbestellen und sofort Rabatt bekommen!

EA Sports FC 25 könnt ihr euch jetzt schon günstiger sichern.

Erst gestern hat Electronic Arts den Release-Termin von EA Sports FC 25 bekannt gegeben. In gut zwei Monaten, nämlich am 27. September, ist es bereits soweit. Ab jetzt könnt ihr das Fußballspiel vorbestellen und es gibt sogar schon ein günstiges Angebot: Bei Coolblue bekommt ihr nämlich rund 10€ Rabatt auf die Versionen für PS5, PS4 und Xbox. Die günstigere Switch-Version ist immerhin rund 5€ reduziert:

Coolblue liefert versandkostenfrei direkt zum Release-Termin. Ihr könnt EA Sports FC 25 zwar auch schon bei anderen Shops wie Amazon und MediaMarkt finden, dort aber zum normalen Preis von 79,99€ beziehungsweise 59,99€ für die Switch-Version.

Was sind die Vorbesteller-Boni für EA Sports FC 25?

Ihr bekommt gleich eine ganze Reihe von Boni, wenn ihr EA Sports FC 25 vorbestellt. Hier ein kurzer Überblick:

Bellingham-Leihprofi-Item

1 Ambassador Leihprofi-Item

3 Icon-Profis (Beckham, Zidane und Ronaldo) in der Profi-Karriere

Personalisierung am Beginn einer Profikarriere

5-Sterne-Coach & 5-Sterne-Nachwuchsscout in der Managementkarriere verfügbar

freigeschalteter Spielstil-Slot in Clubs

250.000 Clubs-Münzen

Was ist neu an EA Sports FC 25?

2:06 EA Sports FC 25 endlich offiziell enthüllt - Hier ist der erste Trailer

Während sich im letzten Jahr abgesehen vom neuen Spielstile-Feature kaum etwas getan hatte, hat EA diesmal einige große Änderungen angekündigt. So wird der wenig beliebte Straßenfußball-Modus Volta rausgeworfen und durch die Kleinfeld-Spielvariante Rush ersetzt, bei der 5 gegen 5 antreten und die Feldspieler keine festen Positionen haben.

In Rush ist das Spielgeschehen deutlich mehr von Zweikämpfen und Torschüssen geprägt, während Pässe eine geringere Rolle spielen, da ihr praktisch immer in der Nähe eines der beiden Tore seid und keine großen Distanzen zu überwinden braucht. Rush ist kein eigenständiger Modus, sondern wird in andere Modi wie Kick-Off, Karriere und Ultimate Team integriert.

Neu an EA Sports FC 25 ist vor allem die Kleinfeld-Spielvariante Rush.

Eine oberflächlich zwar weniger spektakuläre, aber taktisch sehr bedeutsame Änderung ist, dass Positionen auf dem Spielfeld nun mit verschiedenen Rollen verbunden werden können. Ein offensiver Mittelfeldspieler kann beispielsweise Spielmacher oder unsichtbarer Stürmer sein und somit völlig unterschiedliche Aufgaben erfüllen, für die er je nach seinen Werten besser oder schlechter geeignet sein kann.

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Neuerungen, welche die einzelnen Modi betreffen. Wer hierzu mehr erfahren möchte, sollte sich diesen Artikel ansehen:

Ansonsten bekommt ihr natürlich auch mit EA Sports FC 25 wieder ein umfangreiches, irgendwo zwischen authentischer Simulation und kurzweiligem Arcade-Spaß angesiedeltes Fußballspiel mit den aktuellen Lizenzen und Saisondaten. Wenn ihr mit eurem Lieblingsteam die Saison 2024/25 spielen wollt, bleibt euch gar nichts anderes übrig, als zu EA Sports FC 25 zu greifen.

Weitere günstige Schnäppchen und spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: