So sehen die geschmackvollen Uniformen der Cluckin Bell-Mitarbeiter*innen aus (Foto: instagram.com/p/CgSN3v7PN6v).

Wer GTA: San Andreas oder GTA 5 gespielt hat, dürfte die aberwitzigen Fast Food-Restaurants der Spielereihe kennen. Da wären zum Beispiel Burger Shot oder Cluckin Bell mit eher fragwürdigen Werbeslogans und dem Sprite-Verschnitt Sprunk. Genau diese Läden sollten dieses Jahr eigentlich wieder auf der San Diego Comic Con in echt besucht werden können – aber der GTA-Publisher Take Two macht den beiden beteiligten Unternehmen einen dicken Strich durch die Rechnung.

Echtes GTA-Restaurant will wieder zur Comic-Con eröffnen, aber Take-Two hat was dagegen

Darum geht's: Letztes Jahr haben sich eine Modefirma aus Las Vegas und eine BBQ-Kette aus San Diego zusammengeschlossen, um ein echtes Highlight auf die Beine zu stellen. Bei der San Diego Comic Con im Jahr 2022 konnte nämlich in einer richtigen Cluckin Bell-Filiale Hühnchen oder Grilled Cheese verspeist werden.

Das sah richtig cool und originalgetreu aus. Mit Warnhinweisen zu Trevor, Sprunk-Getränken und allem Drum und Dran:

Kein Burger Shot und Cluckin Bell: Dieses Jahr sollte das Ganze wiederholt werden, und zwar auch noch mit einem Burger Shot-Ableger. Sowohl Cluckin Bell als auch Burger Shot stammen aber aus den GTA-Spielen wie Vice City und San Andreas. Darum fand das GTA-Publisher Take Two-Interactive gar nicht witzig und hat eine Wiederholung verhindert.

Die Menschen von Smokin J's BBQ und boyworldwide melden sich dementsprechend zu Wort und erklären, dass sie eine "cease and desist"-Nachricht von Take Two bekommen haben, also eine Art Unterlassungsklage. Auf der diesjährigen San Diego Comic Con wird es am Wochenende also kein Cluckin Bell und auch keinen Burger Shot geben.

Die gute Nachricht: Es gibt trotzdem etwas ähnliches. Statt eine Pop-Up-Filiale unter dem Namen Cluckin Bell an den Start zu bringen, kann auf der Comic Con dieses Wochenende in einem Don't Cluckin Tell-Laden gefuttert werden. Der sieht dann so aus:

Es ist natürlich ein bisschen schade, dass die coole Idee nicht noch einmal umgesetzt werden kann. Immerhin dürfte es viele Fans ziemlich glücklich machen, in einem Burger- oder Chicken-Laden zu essen, den es auch in GTA 5 gibt. Aber dass so etwas ohne das Einverständnis der Rechteinhaber nicht lange gut gehen kann, ist eigentlich auch irgendwie klar.

Wie gerne hättet ihr in so einem Fast Food-Laden aus der GTA-Welt gegessen? Und was wäre euch lieber: Cluckin Bell oder Burger Shot?