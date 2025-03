GTA 5 Enhanced wird gerade auf Steam regelrecht zerrissen und ist das am schlechtesten bewertete GTA-Spiel auf der Plattform - Das steckt dahinter

GTA-Fans echauffieren sich über die GTA 5 Enhanced-Fassung für den PC.

Die auf der PS5 und Xbox Series X/S bereits länger erhältliche Enhanced Edition von GTA 5 ist jetzt endlich für den PC erhältlich und hebt Rockstars Open World-Dauerbrenner insbesondere dank Ray-Tracing auf ein neues Grafik-Level.

GTA 5 wirkt dank der kostenlosen Enhanced Version nun also auch auf dem PC wie ein richtiges Current Gen-Spiel. Es gibt bereits etliche Vergleichsvideos, die zeigen, wie viel besser San Andreas dank echtzeitberechneter Schatten und Reflexionen ausschaut. Ein echter Augenschmaus!



Doch Moment mal, hier stimmt etwas nicht: Denn wenn wir uns die Steam-Bewertungen so anschauen, dann zeichnen sie ein ganz anderes Bild. Tatsächlich hält die Enhanced Edition von GTA 5 auf Steam sogar einen traurigen Negativ-Rekord. Es ist das bislang am schlechtesten bewertete GTA-Spiel auf Valves Plattform (via IGN). Was ist da denn los?

User beschweren sich über gescheiterte Spielstandübernahme

Auf Steam steht Grand Theft Auto 5 Enhanced zum Zeitpunkt des Schreibens bei 20.758 Spielerbewertungen nur auf "Ausgeglichen". Lediglich 54 % der Bewertungen sind positiv.

Verglichen mit den Steam-Bewertungen anderer GTA-Ableger ist das erschreckend schlecht. Zuvor hielt GTA 3 Definitive Edition diesen Negativ-Rekord mit 66 % positiven Rezensionen (bei insgesamt rund 3.500 Bewertungen).

Bei der GTA-Reihe ist auf dem PC natürlich nicht alles schlecht: Die GTA 4 Complete Edition zeigt, dass es auch anders geht und krönt sich mit dem Prädikat "sehr positiv" (82% positive Bewertungen bei rund 150.000 Stimmen).

0:57 GTA 5 und GTA Online sind ab sofort auf Next Gen, hier der Release-Trailer

Also, warum bekommt GTA 5 Enhanced auf dem PC gerade so sehr sein Fett weg? Steam-User bemängeln mehrere Dinge an dem Grafikupgrade, insbesondere den Wegfall der Text-Chats für GTA Online und Probleme bei der Übertragung des eigenen Spielstands (Account-Migration). Viele bekommen gerade nämlich die Nachricht, dass ihre Account-Migration fehlgeschlagen sei.

Letzteres bringt Spieler*innen besonders auf die Palme, da es verständlicherweise nervig ist, wenn sie in der Enhanced Edition nicht mehr auf ihren alten GTA Online-Account zugreifen können und damit im schlimmsten Fall sogar jahrelangen Fortschritt "verlieren". Niemand hat eben Bock, in der Enhanced Edition noch einmal bei null zu beginnen.

"'Das mit diesem Rockstar Games-Konto verknüpfte GTA Online-Profil kann derzeit nicht migriert werden.' Wenn ihr glaubt, dass ich fast 700 Stunden Spielspaß für einen Charakter verschwende, damit ihr ein paar Dollar mehr an mir verdienen könnt, dann könnt ihr mich mal", schreibt beispielsweise ein User in den Steam-Bewertungen.

Warum die Account Migration in GTA 5 Enhanced aktuell so oft fehlzuschlagen scheint, ist unklar. Normalerweise sollen durch die (fehlgeschlagene) Account-Migration manipulierte Charaktere oder gemoddetes Geld aus der Enhanced-Edition ausgesperrt werden, aber allem Anschein nach scheint das aktuell auch "unschuldige" Spieler*innen zu treffen.

Es handelt sich hier wahrscheinlich also um einen Fehler, den Rockstar wahrscheinlich bald behebt. Hier ist Geduld gefragt.

