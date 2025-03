GTA 5-Vergleichsvideo zeigt Neuerungen der PC-Enhanced Edition und der Grafik-Boost ist enorm - aber es hagelt auch Kritik

Die Enhanced Edition bringt ein ordentliches Grafik-Upgrade.

Auf dem PC ist Rockstar Games immer ein bisschen hinterher. GTA 5 erschien erst eineinhalb Jahre nach dem Xbox 360- und PS3-Release für die Rechner, bei Red Dead Redemption 2 dauerte es ein Jahr.

Jetzt steht die Enhanced Edition für GTA 5 zum Download bereit und die ließ sich fast drei (!) Jahre Zeit, seit sie auf PS5 und Xbox Series X|S erstmals erschienen ist. Wie gut die neue Version auf dem PC aussieht und welche Probleme es gibt, zeigt ein Vergleichsvideo.

GTA 5 Enhanced Edition bringt echtzeitberechnete Schatten, Reflexionen und Beleuchtung

Die PC-Enhanced Edition übernimmt eine der größten Verbesserungen der "Next Gen"-Version auf der PS5 und der Xbox Series X|S: Ray-Tracing. Die Technik wird genutzt, um realistische Schatten zu erzeugen, korrekte Spiegelungen darzustellen und die Spielumgebung indirekt auszuleuchten, sprich: Sonnenlicht verteilt sich glaubwürdig unter schattierten Vordächern oder in Wäldern.

Ray-Traced Global Illumination OFF Ray-Traced Global Illumination ON

Auf die neuen Ray-Tracing-Effekte konzentriert sich auch das Vergleichsvideo von UVersusPro, der beide Fassungen in mehreren Situationen gegenübergestellt hat:

Vor allem der Unterschied bei den Reflexionen ist mehr als deutlich, ganze Häuserfassaden und auch die Autos im Spiel spiegeln jetzt ihre direkte Umgebung.

Wie gut Ray-Tracing in GTA 5 stellenweise aussieht und welche technischen Erweiterungen es außerdem gab, haben wir vor drei Jahren in unseren Vergleichen zwischen den Current Gen- und den Last Gen-Versionen auf den Konsolen herausgearbeitet:

In seinem Video geht UVersusPro aber auch noch auf ein paar weitere interessante Neuerungen ein, die in der Enhanced Edition stecken:

Flammen haben eine neue Animation bekommen und strahlen mehr Licht ab

fluoreszierende Kleidungsstücke leuchten die Umgebung dynamisch aus

die Render-Distanz von Schatten wurde beträchtlich erhöht

Qualm bei durchdrehenden Reifen bleibt etwas länger in der Luft hängen

Einschusslöcher erzeugen mehr Partikel

Zusätzlich schreibt Rockstar von einer verbesserten Tonausgabe mit Dolby Atmos-Support und die Unterstützung der adaptiven Trigger beim DualSense-Controller.

Nicht alle Fans sind positiv gestimmt

Rockstar hat zwar etliche Verbesserungen ins Spiel gebracht, vielen Fans gehen sie aber nicht weit genug. Ray-Tracing-Spiegelungen sind beispielsweise nicht auf jeder Oberfläche zu sehen und auch nicht allzu hoch aufgelöst. Ladezeiten seien darüber hinaus auf SSD-Datenträgern kaum kürzer, dahingehend hat angeblich sich auch nicht viel getan.

Zudem gibt es wohl ein paar Fehlerchen, entfernte Features und Umständlichkeiten, die einigen Spieler*innen sauer aufstoßen:

manche Texturen sind auf einmal verwaschen

der Text-Chat wurde vorläufig entfernt

es gibt keine höheren Framerates als 120 fps

Multi-Sampling-Anti-Aliasing wurde entfernt; dabei handelt es sich um eine Performance-fressende, aber qualitativ ansehnliche Form der Kantenglättung

Mods müssen erst speziell an die neue Fassung angepasst werden und funktionieren nur in wenigen Fällen

für gemoddete Spielstände ist ein Workaround notwendig

Und wenig überraschend kosten die grafischen Verbesserungen einiges an Leistung, Framerates gehen in vergleichbaren Szenen um etwa 25 bis 50 Prozent nach unten. Abhilfe schaffen die neu implementierten Skalierungstechniken FSR 3 und DLSS 3, die ihr je nach verwendeter Grafikkarte verwenden könnt. Laut erster Meldungen sollen sie auch gut mit dem Spiel harmonieren.

Das Enhanced-Upgrade bringt somit etliche Grafikneuerungen für GTA 5 und GTA Online, Raum für Verbesserungen bleibt aber dennoch und es ist sehr wahrscheinlich, dass Rockstar noch ein paar Updates nachschiebt, schon allein aufgrund von GTA Online als Live-Service-Multiplayer.

Habt ihr euch schon die kostenlose Enhanced Edition heruntergeladen? Was haltet ihr davon?