Alle Spiele der GTA-Reihe im Spielzeit-Ranking.

Die Grand Theft Auto-Reihe hat mittlerweile zahlreiche Ableger hervorgebracht und mit GTA 6 steht das wohl bislang größte Spiel der Reihe in den Startlöchern. Doch welcher Teil von Rockstars Open World-Action-Reihe ist eigentlich der bislang kürzeste und welcher der längste? Erfahrt es in unserem GamePro-Ranking!

Kurze Quizfrage vorab: Könnt ihr auf Anhieb den kürzesten und längsten GTA-Ableger nennen? Schreibt eure Tipps in die Kommentare (aber ohne vorher ins Ranking zu schauen!).

Hinweis: Die Angaben zur Spielzeit beruhen auf den Daten der Seite howlongtobeat.com, auf der Spieler ihre Spielzeiten einreichen können. Daraus wird ein Durchschnittswert berechnet. Die angegebene Spielzeit bezieht sich lediglich auf die Hauptgeschichte/Kampagne des jeweiligen Ablegers. Extras und Nebenaufgaben werden nicht mit berücksichtigt.

Durchschnittliche Spielzeiten aller GTA-Spiele

Spielzeiten aller Hauptteile

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Autoplay

So lang sind die Spin-offs und Standalone-DLCs:

Bei den Hauptablegern haben wir diesmal also nur einen knappen Gewinner. Die Hauptstory von GTA 5 ist mit zwei Minuten knapp länger als die von San Andreas. Sogar die Spielzeiten für das Abschließen der Kampagne samt Extras decken sich fast (GTA San Andreas: 49 Stunden, 1 Minute & GTA 5: 49 Stunden, 6 Minuten).

Die spannende Frage ist nun natürlich, wo sich GTA 6 in diesem Ranking einordnen wird und wie lange uns das kommende, am 26. Mai 2026 erscheinende, Rockstar-Abenteuer beschäftigen könnte. Konkrete Angaben zur Spielzeit von GTA 6 seitens des Entwicklers gibt es (Stand 13. Mai 2025) natürlich noch nicht.

Allerdings gibt es bereits erste Anhaltspunkte und Gerüchte zur Größe der Map, die eine lange Spielzeit in Aussicht stellen. Womöglich könnte die Spielwelt von GTA 6 noch einmal um einiges umfangreicher ausfallen als die Map von GTA 5. Darauf deuten zumindest erste Fan-Entwürfe, bei denen unter anderem auf den GTA 6-Megaleak von September 2022 zurückgegriffen wurde.

Zudem gibt es Hinweise darauf, dass wir ins in GTA 6 nicht nur in Vice City und Umland (also im fiktiven Bundesstaat Leonida) austoben dürfen, sondern auch in weiteren Staaten. Fans haben nämlich bereits Hinweise darauf entdeckt, dass es in GTA 6 sowohl zurück nach Liberty City (womöglich aber nur in Form von Flashbacks) sowie in einen neuen fiktiven Staat (Gloriana) gehen könnte:

Mehr zum Thema Spielt GTA 6 nicht nur in Leonida? Im Trailer könnten sich bereits Hinweise auf DLC-Locations verstecken von Stephan Zielke

Bedenkt aber, dass es sich hierbei nur um Durchschnittswerte handelt. Jeder spielt anders, der eine fixer, der andere trödeliger. Einige rasen schneller durch die Welt, als die Polizei erlaubt. Einige andere halten sich an die Verkehrsregeln und stoppen an jeder roten Ampel (ja, diese GTA-Spieler gibt es auch!). Kurzum: Wie lange ihr für die Story eines GTA-Titels braucht, hängt von eurem individuellen Spielstil ab.

Hinweis: Dieser Artikel erschien bereits 2020 auf GamePro.de und wurde mit Infos zum baldigen Release von GTA 6 bestückt und geupdatet.

Wie viel Spielzeit habt ihr jeweils mit den GTA-Spielen verbracht? Welches habt ihr am längsten gezockt?