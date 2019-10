EGX 2019 - Wie sieht die Zukunft für Gaming aus?

Vom 01. bis 03. November findet in Berlin zum zweiten Mal die Spielemesse EGX statt. Auch wir sind in diesem Jahr wieder live vor Ort. Neben Berichten von der Messe, werden wir auch selbst als Sprecher auf den Panels vertreten sein.

Hannes nimmt für uns an einem Panel zur Zukunft von Videospielen teil und diskutiert mit anderen Teilnehmern, welche Entwicklungen sich bereits erahnen lassen und wo die Reise ins Unbekannte verlaufen könnte.

Panel: Was bringt die Zukunft?

Zeitpunkt: Sonntag, 03. November von 16:30 bis 17:15 (Raum Snake)

Um was geht's? Einige technischen Entwicklungen, die uns in Zukunft noch länger beschäftigen werden, zeichnen sich bereits ab. Mit dem Start von Google Stadia im November, sowie Playstation Now und dem Xbox Game Pass wird Streaming immer wichtiger. Außerdem starten natürlich im nächsten Jahr die neuen Konsolen, die den Spielemarkt auf die ein oder andere Weise verändern werden.

Wer ist dabei? Moderiert wird das Panel von Wolf Speer, den ihr womöglich von Game One oder dem YouTube-Kanal Inside Playstation kennt. Außer sind dabei:

Dirk Ringe (Envision Entertainment)

Stephan Freundorfer (Assemble)

Timothy Thee (Assemble)

Michael Hoss (Deck 13)

Hannes Rossow (GamePro)

Wo kann ich das Panel sehen?

Wenn ihr nicht direkt vor Ort dabei sein könnt, ist das kein Problem. Wir streamen das gesamte Panel auf unserem Twitch-Kanal MAX.

