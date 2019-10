PlayStation auf der EGX - Das zeigt Sony auf Berlins Spielemesse

Vom 01. bis 03. November findet in Berlin die Spielmesse EGX statt, die letztes Jahr ihre Premiere in Deutschland feierte. Da sie sehr viel kleiner aufgezogen ist als die Gamescom, könnt ihr dort in gemütlichem Rahmen aktuelle Spiele ausprobieren. Unter anderem auch bei PlayStation, die dieses Jahr mit einer eigenen Area vertreten sind.

Was gibt es am PlayStation-Stand?

In einer Pressemitteilung erklärt PlayStation, dass sie dieses Jahr gleich in mehreren Bereichen vertreten sind. Zum einen können Besucher in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre die Spielestreaming-Plattform PlayStation Now ausprobieren und so das aktuelle Angebot und deren Performance genau unter die Lupe nehmen.

Zum anderen gibt es neben dem Wohnzimmer auch eine so genannte Tournaments-Area, in der kurzweilige Turniere stattfinden sollen. Insgesamt könnt ihr euch in sechs Spielen mit anderen Besuchern messen:

Und zuletzt könnt ihr nicht nur gegen andere Laien antreten, sondern euch auch vor Ort von eSport-Profis beraten lassen, um eure Technik zu verbessern und im Skilllevel aufzusteigen. Es sind professionelle FIFA 20-, CoD: Modern Warfare- und Rocket League-Spieler vor Ort.

Was ist die EGX?

Die EGX ist eine eigentlich britische Spielemesse, die letztes Jahr jedoch auch in Deutschland ihre Pforten öffnete. Deutlich kleiner als die Gamescom hat sie zwar ein limitierteres Angebot, dafür jedoch auch jede Menge Panels mit spannenden Gästen und Anspielstationen mit erheblich geringeren Wartezeiten.

Außerdem sind auf der EGX viele Indie-Entwickler mit ihren Spielen vertreten, mit denen ihr oftmals direkt über ihre Titel sprechen könnt.

Kann ich auch zur EGX?

Aktuell gibt es auf der offiziellen Seite der EGX noch Karten für die Messe zu kaufen, allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung: Die Messe ist ab 18 Jahren.

Werden wir euch auf der EGX sehen?