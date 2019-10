Streaming & Cloud Gaming - Stellt uns eure Fragen zum Thema

Vom 01. bis 03. November findet in Berlin zum zweiten Mal die Spielemesse EGX statt. Auch wir sind in diesem Jahr wieder live vor Ort. Neben Berichten von der Messe, werden wir auch selbst als Sprecher auf den Panels vertreten sein.

Ein Bereich, bei dem wir aktiv mitdiskutieren und auch euch einbinden möchten, ist das Thema Streaming & Cloud Gaming. Habt ihr also Fragen zu PS Now, Google Stadia oder Project xCloud, dann schreibt sie uns in die Kommentare.

Panel: Streaming & Cloud Gaming

Damit ihr im Bilde seid, um was es genau in der Diskussionsrunde geht, wer alles vertreten ist und wann ihr das Panel live mitverfolgen könnt, hier alle wichtigen Infos:

Zeitpunkt: Freitag, 01. November von 16:30 - 17:15 Uhr (Raum Alyx)

Um was geht's: Die Zukunft des Gamings liegt in der Cloud, wird gegenwärtig vielerorts propagiert. Denn Cloud Gaming ermögliche den Spielern, auf teure Hardware zu verzichten, lange Downloads und Patches zu umgehen sowie auf eine benutzerfreundliche Spielebibliothek zugreifen zu können. Und das auch noch unabhängig von Ort und Gerät. Schöne neue Spielewelt oder ein Paradies mit Haken?

Wer ist dabei?

Moderiert wird die Veranstaltung von Wolf Speer, den viele von euch noch von seiner Zeit bei Game One und Inside PlayStation kennen. Seine Gesprächsrunde besteht aus:

Dominik Lauf (Deutsche Telekom, Magenta Gaming)

Dirk Ringe (Envision Entertainment)

Marek Brunner (USK)

Dennis Michel (GamePro)

Wo kann ich das Panel sehen?

Die Veranstaltung ist zum einen im offiziellen Stream der EGX zu sehen (Link folgt). Zum anderen könnt ihr das Panel live auf unserem Twitch-Kanal MAX mitverfolgen.

Ihr habt Fragen zum Thema Streaming & Cloud Gaming, dann ab damit in die Kommentare.