Vom 01. bis 03. November findet in Berlin zum zweiten Mal die Spielemesse EGX statt. Auch wir sind in diesem Jahr wieder live vor Ort. Neben Berichten von der Messe, werden wir auch selbst als Sprecher auf den Panels vertreten sein.

Head of GamePro.de Rae ist für uns gleich zwei Mal dabei und diskutiert zusammen mit anderen Gästen, warum Story-lastige Spiele wie Death Stranding oder Detroit: Become Human einen besonderen Stellenwert in unserem Hobby haben. Beim zweiten Panel wird darüber gesprochen, welche Rolle der Spielejournalismus aktuell inne hat und welche er haben sollte.

Panel: Spielejournalismus

Zeitpunkt: Sonntag, 3. November von 12:30 bis 13:15 (Raum Snake)

Um was geht's? Welche Rolle spielt der Spielejournalismus - und welche sollte er spielen? Dieser Frage gehen die Teilnehmer der Gesprächsrunde am Sonntagmittag nach.

Wer ist dabei? Moderiert wird das Panel von Daniel Ziegener vom Gain Magazin. Am Gespräch nehmen außerdem teil:

Valentina Hirsch (Journalistin)

Rae Grimm (GamePro)

Panel: Story matters

Zeitpunkt: Sonntag, 3. November von 13:30 bis 14:15 (Raum Snake)

Um was geht's? Mit Death Stranding erscheint bald ein polarisierendes Spiel von Hideo Kojima, das sehr viel Wert auf Storytelling legt. Doch auch The Witcher 3: Wild Hunt, Detroit: Become Human und viele andere Titel sind bekannt für ihre cleveren, emotionalen und spannenden Geschichten. Was macht eine gute Story in Games aus und warum sind diese Erlebnisse etwas Besonderes?

Wer ist dabei? Moderiert wird das Panel von Wolf Speer. Den kennt ihr vielleicht von seiner Zeit bei Game One oder dem Youtube-Kanal Inside Playstation. Am Gespräch nehmen außerdem teil:

Michael Cherdchupan (Insert Moin)

Maty (Streamerin)

Allexander Bohn (Eurogamer)

Rae Grimm (GamePro)

Wo kann ich die Panels sehen?

Wenn ihr nicht direkt vor Ort sein könnt, ist das kein Problem. Ihr könnt trotzdem über unseren Twitch-Kanal MAX live dabei sein!