PS4 aus Raucherhaushalt oder Holzwerkstatt? Bild zeigt komplett verunreinigte Konsole mit brauner Ekelmischung

In dieser PS4 haben sich so etwas wie Sägespäne angesammelt.

Die PS4 ist – gelinde ausgedrückt – nicht gerade als besonders leise bekannt. Die Lautstärke der Konsole dreht noch einmal zusätzlich auf, wenn das Innenleben besonders stark verstaubt ist, schlicht und einfach, weil die Lüfter mehr zu tun haben.

Und wenn wir uns die unten abgebildete PlayStation 4 einmal anschauen, dann kommt uns sofort ein Wort in den Sinn: Düsenjet! So verdreckt wie das Innere dieser Konsole ist, sind wir verwundert, dass sie laut Angaben des dazugehörigen Reddit-Posts überhaupt noch einsatzfähig sein soll.

PS4 aus Raucherhaushalt oder Holzwerkstatt?

Redditor "NashTony_YT" scheint beruflich Konsolen zu reinigen und zeigt uns in einem Post eine stark verunreinigte PS4. "Mein Kunde/meine Kundin wusste nicht, warum die PlayStation überhitzt..." lautet der Titel des Beitrags.

Ein Blick aufs dazugehörige Bild und der Grund wird schnell klar: Wie wir sehen, befindet sich im Inneren der PS4 eine bräunliche Dreckmischung, bei der es möglicherweise um Sägespäne handeln könnte.

So vermuten es zumindest einige Reddit-Mitglieder unter dem Beitrag:

Andere User*innen in den Kommentaren unter dem Post vermuten wiederum, dass die Konsole womöglich aus einem Raucherhaushalt stammt und der Besitzer/die Besitzerin der PS4 zusätzlich Haustiere besitzt.

Zigarettenrauch und Tierhaare sollen dann ebenfalls eine derartig bräunliche Staubmischung ergeben.

Falls ihr eure PS4 reinigen wollt, dann gibt es dabei einige Dinge zu beachten. Eine Anleitung mit allen wichtigen Hinweisen und Schritten findet ihr in diesem gesonderten GamePro-Artikel:

Aber ganz egal, was der Grund für die Verunreinigung der Konsole ist – es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass der Besitzer/die Besitzerin die PS4 zur Reinigung bei NashTony_YT abgegeben hat, denn Überhitzung kann zu Abstürzen oder gar Defekten der Konsole führen.

Bei der Reinigung aller PS4-Modelle muss die Konsole übrigens aufgeschraubt werden, was zur Verletzung des Garantiesiegels führt. Die Garantie bei Sony beträgt ein Jahr, fallt ihr noch in den Zeitraum, dann solltet ihr unbedingt die Finger davon lassen.

In so kurzer Zeit ist es aber auch äußerst unwahrscheinlich, dass eure Konsole so heftig verdreckt, wie das obige Exemplar.

Habt ihr eure PS4 (oder generell eure Konsolen) schon einmal gereinigt?