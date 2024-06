'Was ist ein Torrent?' Elden Ring-Spieler läuft 360 Stunden lang über die Map und erfährt erst dann, dass es einen Mount gibt

Elden Ring ist das erste Open World-Spiel von From Software und dass das funktioniert, verdanken wir unter anderem Sturmwind. Unser treues Pferdchen beziehungsweise Spektralross hilft enorm dabei, die weitläufigen Areale zu erkunden, schneller voranzukommen und auch erhöhte Punkte zu erreichen. Wir können Sturmwind sogar in einigen Kämpfen einsetzen. All das hat ein Elden Ring-Fan komplett verpasst und nicht gemacht. Ihm wurde erst nach 360 Stunden klar, dass es überhaupt ein Reittier gibt.

Elden Ring ohne Reittier muss furchtbar sein, aber es hat diesen Spieler nicht abgehalten, 360 Stunden Spaß zu haben

Darum geht's: Die offene Spielwelt von Elden Ring fällt gigantisch und ziemlich weitläufig aus. Darum bekommen wir quasi direkt zu Beginn auch unser treues Spektralross namens Torrent beziehungsweise Sturmwind. Auf dessen Rücken flieht es sich leichter vor Feinden und dank des Doppelsprungs kommen wir auch an vielen Stellen besser voran, über Hindernisse oder an höhere Orte.

"Was zur Hölle ist ein Torrent?" In einer Unterhaltung auf Discord musste ein Elden Ring-Spieler feststellen, dass er völlig umsonst seit knapp 400 Stunden durch die Zwischenlande stapft. Der arme Kerl hat all seine Abenteuer in diesem gigantischen Spiel komplett zu Fuß erledigt. Er dürfte auch ziemlich allein damit gewesen sein.

Die Screenshots dieser Unterhaltung wurden im Elden Ring-Subreddit geteilt und sorgen dort jetzt für Belustigung, Begeisterung und Mitleid. Einige Fans können kaum glauben, dass diesem Spieler hier wirklich so lange entgangen sein soll, dass es ein Pferd gibt. Immerhin wurde Torrent ja durchaus auch im Elden Ring-Marketing gezeigt und wird im Spiel natürlich eingeführt.

Der Urheber des Beitrages berichtet zusätzlich noch, dass der Elden Ring-Fußgänger erklärt habe, eine dreimonatige Spielpause eingelegt zu haben, nachdem er Sturmwind bekommen hatte. Womöglich lag es einfach daran.

Aber es gibt auch Support: Manche Leute zeigen sich schwer beeindruckt von der Leistung, Elden Ring ohne Pferd durchzuspielen. Eine ganze Menge anderer Spieler*innen berichten aber auch von kuriosen Fällen, in denen sie oder andere bestimmte Funktionen in bekannten Titeln einfach komplett übersehen oder verpasst haben.

In Soul Calibur gibt es Ultimate-Moves, die ein Fan nicht kannte.

In Sacred 1 konnten bestimmte Items gegen einen Skill eingetauscht werden.

Ein Spieler hat Fallout 3 gespielt, ohne je eine Waffe repariert zu haben.

Ein Skyrim-Fan hat wiederum das gesamte Spiel durchgezockt, ohne auch nur ein einziges Mal einen Findlingsstein zu nutzen.

Elden Ring-DLC kommt bald: Es dauert jetzt wirklich überhaupt nicht mehr lange, bis der heiß erwartete Elden Ring-DLC namens Shadow of the Erdtree endlich erscheint. Am 21. Juni 2024 wird die Erweiterung für alle Plattformen, auf denen das Hauptspiel verfügbar ist, veröffentlicht: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One. Ihr müsst dafür allerdings Mohg besiegen, um den DLC überhaupt starten zu können.

Habt ihr vielleicht eine ähnliche Geschichte auf Lager, welche Funktionen ihr in Spielen verpasst oder erst ganz spät entdeckt habt?