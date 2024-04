Elden Ring-Fan entdeckt nach 420 Spielstunden und 6 Charakteren ausgerechnet im ersten Gebiet noch eine neue Höhle

Selbst in Limgrave alles zu finden, ist nicht so einfach.

Es gibt vermutlich kaum eine Person, die von sich behaupten kann, jeden Winkel des Zwischenlands erkundet zu haben. Die Welt von Elden Ring ist einfach zu groß und strotzt nur so vor richtig gut versteckten Geheimnissen.

Da ist es kaum verwunderlich, dass ein Fan auch nach über 400 Stunden noch etwas Neues entdeckt. Aber es handelt sich eben auch noch ausgerechnet um eine Höhle im ersten Gebiet.

Diesen Dungeon in Limgrave hat ein Fan 420 Stunden lang übersehen

Während FromSoftwares frühere Souls-Spiele relativ linear sind (obwohl es natürlich auch hier viele Geheimnisse zu entdecken gibt), ist es in der offenen Spielwelt von Elden Ring leichter, sich komplett zu verlieren. Gerade die zahlreichen Höhlen, die sich zwischen zerklüfteten Felsen verstecken, bieten immer wieder optionale Nebenschauplätze. Bei so viel Ablenkung lässt sich schnell etwas übersehen.

Ein Fan hat ausgerechnet ganz am Anfang des Spiels, noch in Limgrave, einen Dungeon entdeckt – und das erst mit dem sechsten Charakter. Der User postet zwei Screenshots von der neu gefundenen Hochstraßenhöhle, die den Eingang und einen Blick über die zerfallenen Strukturen im Inneren zeigen:

Ein anderer Fan erläutert:

Seltsamerweise ist die Höhle leicht zu übersehen, und sie befindet sich ausgerechnet in Limgrave. Ich muss beim Durchspielen dreimal am Höhleneingang vorbeigelaufen oder geritten sein und habe ihn einfach nicht gesehen. Es liegt so in einer Klippe, dass man es nur schwer erkennen kann.

Wollt ihr diese Höhle selbst erkunden, findet ihr sie in der Nähe der Heiligenbrücken-Gnade. Es empfiehlt sich, eine Fackel mitzunehmen, damit ihr nicht wortwörtlich im Dunklen tappt. Im Dungeon wartet unter anderem ein Golem-Bosskampf auf euch.

Fans teilen mehr Dinge, die sie selbst nach zig Stunden verpasst haben

Spannend ist auch, dass weitere Community-Mitglieder in den Kommentaren mitteilen, was ihnen im Spiel über bis zu vierstellige Stundenzahlen hinweg entgangen ist. Eine Person nennt beispielsweise eine unsichtbare Wand in Raya Lucaria, die sie erst nach über 700 Stunden gefunden hat.

Viele Geheimnisse wird es sicher auch im DLC geben. Hier erfahrt ihr alles über Shadow of the Erdtree:

Ein anderer User gibt außerdem zu, selbst nach 1000 Stunden noch nicht gewusst zu haben, dass die gepostete Höhle existiert. Ein weiteres Community-Mitglied hat nach knapp 2500 Stunden noch etwas Neues in der Zauber-Akademie entdeckt: Nämlich, dass es möglich ist, auf die Plattform zu gelangen, wo die fiesen, großen Kugeln herkommen.

Welche geheimen Orte habt ihr über viele Stunden in Elden Ring übersehen?