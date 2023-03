Elden Ring bekommt einen offiziellen Story-DLC, viele Details gibt es dazu aber bislang nicht.

Seit Ende Februar ist klar: Elden Ring bekommt einen Story-DLC. Damals kündigt FromSoftware die Erweiterung "Shadow of the Erdtree" an, viele Informationen wurden allerdings noch nicht bekannt gegeben. Dementsprechend liegen viele Details dazu noch im Dunkeln, auch ein Release-Datum gibt es noch nicht. Es wird also mutmaßlich noch etwas dauern, bis wir uns in die neuen Elden Ring-Inhalte stürzen können.

Solange wollte Elden Ring-Fan "GiacotareSingolo" offenbar nicht warten und arbeitete deshalb schon seit längerem an einer eigenen, natürlich inoffiziellen Erweiterung für die PC-Version des Spiels. Diese lässt sich jetzt seit kurzem über das Portal Nexusmods herunterladen und hat einen ziemlich beeindruckenden Umfang.

Enorm viel neues – inoffizielles – Zeug für Elden Ring

Denn wie der Übersicht der Erweiterung zu entnehmen ist, enthält sie unter anderem:

50 neue Waffen

2 neue Gebiete

30 neue Rüstungsteile

17 neue Klassen

uvm.

Außerdem fügt die Mod dem Spiel zusätzliche Lore hinzu, verbessert das Sichtfeld und nimmt andere Anpassungen vor. Alle weiteren Details und den Download der Mod findet ihr auf der entsprechenden Nexusmod-Seite.

Es gibt sogar einen Trailer, der die neuen Inhalte kurz vorstellt. Hier könnt ihr ihn anschauen:

Hinweis: GiacotoraSingolo ist zwar hauptverantwortlich für die Erweiterung, nutzte dafür aber auch Assets von anderen Moddern, die er auch in der Beschreibung aufführt. Deshalb nutzen wir den Plural "Fans" in der Überschrift.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich kreative Fans von Elden Ring inspirieren lassen. Erst kürzlich berichteten wir über den Künstler Sky Burkson, der ein detailliertes Modell der Hauptstadt Leyndell gebaut hat.

Elden Ring: Eins der besten Spiele des letzten Jahres

Elden Ring erschien im Februar 2022 und sorgte sowohl bei Kritikern wie Fans für Begeisterung. Das Spiel sackte reihenweise Traumwertungen ein, auch im Test auf GamePro.de setzte es eine 94. Gründe dafür gibt es zur Genüge, etwa das geniale Open World-Design, das motivierende Kampfsystem und die düstere, packende Atmosphäre. Auch abseits der Kritiken war das Action-Rollenspiel ein voller Erfolg. Wie FromSoftware kürzlich bekannt gab, verkaufte sich Elden Ring seit dem Launch über 20 Millionen Mal.

Was haltet ihr von Fan-Erweiterungen?