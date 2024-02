'Was!?... Warum??' Elden Ring soll jetzt laut Gerücht ein Free to Play-Spiel für Mobile werden - mit Mikrotransaktionen

Elden Ring könnte eine kostenlose Mobile-Version bekommen.

Elden Ring steht für knackige Kämpfe und eine Welt voller Geheimnisse – und für Goldfische, die sich mit den härtesten Bossen im Spiel anlegen. Schenken wir einem Gerücht der Nachrichtenagentur Reuters Glauben, könnte das Action-Rollenspiel von Entwickler FromSoftware aber schon bald für folgendes stehen: Free to Play und Gacha-Mechnaniken, wie wir sie aus Genshin Impact kennen.

Angebliche Tencent-Pläne für Elden Ring aufgetaucht

Im Bericht von Reuters, der sich auf nicht näher genannte Projekt-nahe Quellen bezieht, geht es um den Plan von Tencent als Miteigentümer von FromSoftware, das Action-Rollenspiel auch auf mobilen Plattformen zu veröffentlichen.

Konkreter soll der jetzige Vollpreistitel für Konsolen und PC in ein Free to Play-Modell umgewandelt werden und auf Mikrotransaktionen bzw In-App-Käufe setzen.

Genshin Impact als großes Vorbild

Als Vorbild, so Reuters, soll das von miHoYo entwickelte Action-Rollenspiel Genshin Impact stehen, das in puncto Finanzierung auf sogenannte Gacha-Mechaniken setzt – eine Art Glücksroulette, bei dem Items uns Charaktere unter anderem dank einer Premium-Währung freigeschaltet werden.

FromSoftware und auch Tencent wollten sich auf Nachfrage von Reuters nicht zum Gerücht äußern.

Elden Ring-Community wenig begeistert

Mit Blick auf die Reaktionen unter dem Post zum Gerücht von X-Insider Wario64, kommt das Vorhaben von Tencent wenig erstaunlich nicht allzu gut in der Fangemeinde von Elden Ring an. Hier einige Stimmen::

"Ich kann das Elden Ring Gacha-Spiel kaum noch abwarten" - @Xepahr

"Ich hoffe es floppt" - @WayneClear

"Yeahhhh, alles was mit Tecnent zu tun hat, landet besser nicht auf meinem Smartphone" - @thegamingbendu

Shadow of the Erdtree wird das große Addon zu Elden Ring.

Elden Ring-DLC lässt weiter auf sich warten

Würden wir euch an dieser Stelle zum Ausgleich ein paar gute Neuigkeiten zum Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree prästentieren, hüllt sich FromSoftware was den Inhalt und auch den Release der Erweiterung anbelangt weiter in Schweigen.

Wir dürfen gespannt sein, ob wir zum zweiten Geburtstag des Game of the Year aus dem Jahr 2022 am 25. Februar neu Infos bekommen. Wenn, erfahrt ihr sie natürlich sofort auf GamePro.

Wie ist eure Reaktion auf eine mögliche Mobile-Version von Elden Ring, die kostenlos, dafür aber mit Mikrotransaktionen kommen könnte?