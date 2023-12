Elden Ring gibt's gerade so günstig wie noch nie im PS Store, Xbox Store und auf Steam

Elden Ring ist pünktlich vor den Feiertagen in den offiziellen Stores richtig günstig.

Wollt ihr euch über die Feiertage auf eine epische Reise durchs Zwischenland begeben? Dann kommt ihr dabei jetzt richtig günstig weg. Elden Ring könnt ihr euch aktuell sowohl im PlayStation- als auch im Xbox Store und auf Steam zum niedrigsten Preis seit Release schnappen. Wir verraten euch alles, was ihr über die Rabatt-Aktionen und generell vor dem Kauf des Spiels wissen solltet.

Das sind die Angebote für Elden Ring im PS-, Xbox-Store und auf Steam

Egal, ob ihr das Spiel auf PlayStation, Xbox oder Steam wollt, ihr bekommt gerade in den offiziellen Stores 40% Rabatt und das gilt für die Standard- sowie für die Deluxe Edition.

Nur bei den Laufzeiten der Sales müsst ihr ein wenig aufpassen, weil diese sich unterscheiden. Wir haben zur Übersicht noch mal alles in einer Tabelle zusammengefasst:

Store-Angebot Laufzeit PS Store:

Standard Edition: 35,99 Euro (40% Rabatt)

Deluxe Edition: 47,99 Euro (40% Rabatt) bis 6. Januar Xbox Store:

Standard Edition: 35,99 Euro (40% Rabatt)

Deluxe Edition: 47,99 Euro (40% Rabatt) bis 3. Januar Steam:

Standard Edition: 35,99 Euro (40% Rabatt)

Deluxe Edition: 47,99 Euro (40% Rabatt) bis 4. Januar

Für euer Geld bekommt ihr dann außerdem richtig viele Spielstunden. Je nachdem, wie ausgiebig ihr erkundet oder wie viele Versuche ihr bei Bossen braucht, könnt ihr gut und gerne über 100 Stunden in einen Durchlauf versenken.

Ihr seid noch unsicher, ob Elden Ring etwas für euch ist?

Falls ihr bisher gezögert habt, bei FromSoftwares Open World-Titel zuzuschlagen, geben wir euch hier noch mal die wichtigsten Infos in Kürze. Oder ihr schaut in unser Test-Video rein:

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Elden Ring ist definitiv verzeihlicher als frühere Action-RPGs des Studios. Dafür sorgt schon allein die offene Spielwelt, dank der ihr Gefahren im Gegensatz zu den mehr schlauchigeren Levels von Dark Souls und Co. besser ausweichen könnt.

Trotzdem müsst ihr früher oder später harte Bosse in episch inszenierten Kämpfen bezwingen. Elden Ring ist und bleibt ein Soulslike, das euch abverlangt, Attacken zu verinnerlichen und präzise zu reagieren. Dabei gibt euch der Titel aber einige hilfreiche Tools an die Hand, wie mächtige Fernkampfzauber oder Geister, die ihr beschwören könnt, um an eurer Seite zu kämpfen und Gegner vor allem abzulenken.

Anders als in vielen bekannten Open World-Titeln nimmt euch das Spiel außerdem nicht an die Hand. Statt eine Checklist abzuhaken, müsst ihr euch selbst zurecht finden. Erkundung wird aber immer wieder mit großartigen Entdeckungen belohnt. Auf GamePro.de findet ihr zudem zahlreiche Guides.

Werdet ihr euch Elden Ring jetzt im Sale holen und auf welcher Plattform wollt ihr zocken?