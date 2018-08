The Elder Scrolls: Legends ist ein strategisches Kartenspiel im Elder Scrolls-Universum. Der Titel existiert schon länger als Mobile- und PC-Spiel, soll demnächst aber auch für Konsolen erscheinen.

Die PS4-Veröffentlichung steht aktuell aber wohl noch auf sehr wackeligen Beinen.

Elder Scrolls Legends braucht Crossplay: Bethesdas Pete Hines erklärte gegenüber dem Game Informer, dass sowohl der Spiel-Fortschritt als auch das Spielen selbst plattformübergreifend seien.

Crossplay & Crossbuy als Bedingung

"Es muss all diese Dinge sein, auf allen Plattformen. Wir können kein Spiel haben, dass überall auf eine Art und Weise funktioniert, mit Ausnahme dieser einen Sache."

"So funktioniert es jetzt auf Apple, Google, Steam und Bethesda.net , es macht keinen Unterschied, wo du deinen Kram kaufst, wenn du es auf einer anderen Plattform spielst, ist das Zeug da."

Keine Ausnahmen:

"Es macht keinen Unterschied, auf welcher Plattform du spielst, du spielst gegen alle anderen, die in diesem Moment spielen. "

"Es gibt da kein 'Oh, es ist leichter zu steuern oder hat eine bessere Framerate auf diesem System'. Es ist ein Strategie-Kartenspiel. Es spielt keine Rolle."

Auf die Nachfragen von Game Informer wiederholt Pete Hines die Forderungen und erklärt seinen Standpunkt:

Druck auf Sony, ohne Namen zu nennen

Bethesda ist sich offensichtlich im Klaren darüber, dass Sony selbst bei Fortnite, dem größten Spiel der Welt, kein Crossplay mit der Xbox One oder der Nintendo Switch erlaubt.

"Das ist mir klar. Ich sage dir nur, dass das unser Standpunkt ist. Das ist unsere Absicht. Und das ist unsere Message. Nicht speziell an irgendjemanden Bestimmten, aber an alle, mit denen wir sprechen . "

"Das ist hundertprozentig klar. Das ist es, was wir tun, was wir brauchen und was wir vorhaben."