Endlich auch auf PS5: Dieses preisgekrönte Actionspiel erscheint in zwei Wochen – Jetzt Boni und Preisgarantie sichern!

Bald könnt ihr euch endlich auch auf PS5 in dieses filmreife Abenteuer stürzen.

Bald ist es so weit: Am 17. April findet das ursprünglich nur für Xbox und PC erschienene Indiana Jones und der Große Kreis seinen Weg auf die PlayStation 5. Amazon hat nun endlich auch die Vorbestellungen gestartet und bietet wie immer eine Preisgarantie: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger werden wollte, zahlt ihr also automatisch weniger:

Alternativ findet ihr Indiana Jones und der Große Kreis für PS5 auch bereits bei MediaMarkt, sowohl in der Standard als auch in der Premium Edition. Eine Preisgarantie gibt es hier ebenfalls.

Extras sichern mit der Premium Edition!

Mit der Premium Edition von Indiana Jones und der Große Kreis bekommt ihr unter anderem den großen Story-DLC dazu.

Neben der Standard-Version gibt es auch noch eine Premium Edition. Deren wichtigster Zusatzinhalt ist der Story-DLC Der Orden des Riesen, der zu einem späteren Zeitpunkt erscheint. Daneben bekommt ihr zwei Tage Early Access, sodass ihr schon am 15. April losspielen könnt. Außerdem gibt es noch das digitale Artbook und das Tempel des Todes-Outfit für Indiana Jones obendrauf.

Wie gut ist Indiana Jones und der Große Kreis?

20:49 Indiana Jones und der Große Kreis ist die Fortsetzung, die wir immer wollten!

Autoplay

Indiana Jones und der Große Kreis ist zum Release für Xbox und PC sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum hervorragend angekommen und hat auch einige Auszeichnungen abgestaubt (etwa bei den D.I.C.E. Awards im Februar). Der globale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic aktuell bei 87 Punkten, auf Steam sind die Nutzerrezensionen zu 90 Prozent positiv. Im GamePro-Test waren wir mit unserer Wertung von 83 Punkten also schon vergleichsweise kritisch, obwohl auch uns Indys neues Abenteuer sehr gut gefallen hat:

Vor allem fanden wir toll, wie perfekt das Spiel die Atmosphäre der ersten drei Indiana-Jones-Filme einfängt und wie viel Aufwand und Liebe zum Detail in die Inszenierung geflossen sind. In dieser Hinsicht könnten sich die letzten beiden Filme sogar ein Beispiel an Indiana Jones und der Große Kreis nehmen. Indy-Fans bekommen hier also einen packenden Abenteuerfilm zum Selberspielen.

Was die reine Spielmechanik angeht, ist Indiana Jones und der Große Kreis hingegen weniger spektakulär. Beim Gunplay kommt es nicht an die ebenfalls vom Studio Machine Games stammenden letzten Wolfenstein-Spiele heran, was auch daran liegt, dass es mehr Action-Adventure als Shooter ist. Die Rätsel sind zwar auch eher seicht, aber einfallsreich und unterhaltsam, und in den Leveln gibt es viel zu entdecken.