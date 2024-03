Epic-Boss war wegen Steam stinkig und beleidigte Valve-Chefs: Die reagierten intern gelassen mit 'bist du sauer, Bro?'

Steam und Epic konkurrieren auf dem PC ganz direkt miteinander.

Fortnite-Macher und Publisher Epic Games hat sich nicht nur mit Apple angelegt, sondern auch mit dem PC-Platzhirsch Steam. Der beziehungsweise Valve, die Firma dahinter steht aktuell auch vor Gericht in einem Konflikt mit dem Entwickler Wolfire.

Dabei geht es um die Kontrolle von Preisen und unfaires Verhalten des Plattform-Inhabers. Im Zuge der Verhandlung wurden jetzt aber auch einige besonders spannende Emails veröffentlicht, die es wirklich in sich haben.

Epic-Chef Tim Sweeney war offenbar mega sauer auf Valve und hat dessen Chefs in Mails beschimpft

Darum geht's: Valve steht seit geraumer Zeit dafür in der Kritik, 30 Prozent der Einnahmen abzuschöpfen, wenn irgendwer ein Spiel auf Steam verkauft (genau wie bei Apples App Store, auch dagegen rebelliert Epic). Vor einigen Jahren wurde das insofern geändert, dass die erfolgreichsten Spiele nur noch 20 % abdrücken müssen.

Epic-Chef fand das nicht gut: Tim Sweeney hat daraufhin 2018 in einer Mail an Valve-CEO Gabe Newell und COO Scott Lynch geschrieben, dass er Probleme mit Apples Politik hat und beabsichtigt, den Epic Games Store an den Start zu bringen. Dort müssen die Entwickler*innen nur 12 % ihrer Umsätze abgeben, Epic inszeniert sich als Retter des kleinen Mannes.

In der Mail hieß es dann (via: PCGamer):

"Im Moment erklärt ihr Arschlöcher der Welt, dass die Starken und Mächtigen Sonderkonditionen bekommen, während die 30 Prozent für die kleinen Leute sind. Uns allen steht ein längerer Kampf mit Apple bevor, falls Apple versucht, sein Monopol und 30 % zu behalten, während Hinterzimmer-Deals mit großen Publishern gemacht werden, um sie ruhig zu halten. Warum nicht ALLEN Entwickler*innen einen besseren Deal geben? Was gäbe es für einen besseren Weg, Apple davon zu überzeugen, dass ihr Modell jetzt total unhaltbar ist?"

Valve reagierte gelassen: Ob die beiden Valve-Menschen Tim Sweeney auf diese Email geantwortet haben, wissen wir leider nicht. Fest steht aber wohl, dass COO Scott Lynch diese Mail am nächsten Tag dann nochmal an Gabe Newell und auch an Valves Projektmanager Erik Johnson weitergeschickt hat. Und zwar mit einem einzigen Kommentar, der nur aus "You mad bro?" bestanden hat.

Ja, er war wohl sauer. Ich denke, davon können wir felsenfest ausgehen. Immerhin ist es schon ein starkes Stück und ein gewagter Move von Tim Sweeney.

Erst einmal über Apple und die Steam-Politik zu meckern, zwei der ranghöchsten Menschen bei Valve als Arschlöcher zu beschimpfen und ihnen dann auch noch zu erklären, einen direkten Marktplatz-Konkurrenten auf dem PC etablieren zu wollen, ist ziemlich viel für eine Email.

Was sagt ihr dazu? Hättet ihr gedacht, dass ein hohes Tier so ausfällig wird?