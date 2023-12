Epic Games Adventskalender 2023 startet heute: Uhrzeit, mögliche Gratis-Spiele und alle weiteren Infos

Epic Games startet heute wieder einen Adventskalender.

Seit einigen Jahren ist es eine Tradition, dass es im Epic Games Store zum Jahresende einige Gratis-Spiele gibt, die euch das Weihnachtsfest versüßen sollen. Das Angebot wechselt dabei täglich, weshalb ihr immer wieder reinschauen müsst, um die Spiele abzugreifen. Wir fassen alles zum großen Adventskalender von Epic Games zusammen.

Epic Games Adventskalender 2023: Wann geht's los?

Datum: ab dem 13. Dezember bis zum 28. Dezember 2023

ab dem 13. Dezember bis zum 28. Dezember 2023 Uhrzeit: immer täglich um 17 Uhr

So funktioniert die Aktion: Ihr könnt euch ab heute voraussichtlich jeden Tag ein anderes Spiel sichern. Der Wechsel findet täglich um 17:00 Uhr statt. Somit habt ihr nur 24 Stunden Zeit, um euch den jeweiligen Titel zu schnappen. Die Spiele sind kostenlos, ihr braucht nur ein Epic-Konto.

Das bedeutet gleichzeitig, dass es in diesem Zeitraum die übliche Gratis-Vergabe an jedem Donnerstag (zwei Titel) pausiert wird. Stattdessen gibt es täglich ein Spiel, das kostenlos heruntergeladen werden kann.

Wie viele Spiele wird es geben? Derzeit gehen wir davon aus, dass es wie in den letzten Jahren insgesamt 15 Gratis-Titel geben wird. Allerdings gibt es auch gegenteilige Meinungen. So sagt der bekannte Leaker Billbil-kun beispielsweise, dass das kommende Mystery-Spiel sechs Tage lang bis zum 19. Dezember kostenlos sein wird. Wenn das wirklich stimmt, könnte es sein, dass die Aktion dieses Jahr etwas kleiner ausfällt. Spätestens heute ab 17 Uhr wissen wir hier mehr.

Welche Gratis-Spiele gibt es in diesem Jahr?

Wie in den Jahren zuvor teast Epic Games die einzelnen Spiele mit einem Bild an, das meist ein Logo oder ein Element aus dem kommenden Spiel zeigt. So sieht das aktuelle Bild aus:

Mit diesem Bild wird das erste Spiel mit Schneeflocken und Mauszeigern angeteast.

Was ist die Vermutung? Dadurch, dass Schneeflocken und Mauszeiger sehr prominent zu sehen sind, liegt es nahe, dass es sich beim ersten Spiel um Frostpunk handeln könnte. Ob das wirklich stimmt, muss sich noch zeigen.

Was ist noch geleakt? Es gibt ein weiteres Spiel, das bereits Billbil-kun vor zwei Wochen angeteast hat im Rahmen der PS Plus-Ankündigung. Denn LEGO 2K Drive, das diesen Monat bei PS Plus Essential drin ist, soll wohl auch bei Epic verschenkt werden.

Einen Einblick in den Fun-Racer bekommt ihr hier:

2:14 LEGO 2K Drive - Erster Trailer zum Fun-Racer macht extrem gute Laune

So sichert ihr euch die Spiele

Das Angebot gilt ausschließlich für den digitalen Epic Games Store, entsprechend also nur auf PC. Ihr müsst dafür lediglich den PC-Launcher starten, im Menüpunkt Store bach unten scrollen und euch unter "Kostenlose Spiele" das tägliche Spiel sichern.

Im Anschluss müsst ihr nur noch auf den "Holen"-Button drücken und den Bestellvorgang abschließen. Habt ihr alles richtig gemacht, befindet sich das Spiel ab sofort in eurer Bibliothek.

Noch mehr Aktionen: Zeitgleich zum Adventskalender gibt es wieder einige Angebote im Epic Games Store bis zum 10. Januar 2024 (via Billbil-kun). Neben den regulären Angeboten gibt es wohl auch einen 33% Rabattcoupon. Diesen könnt ihr nutzen, sobald euer Einkaufswagen 15 Euro Warenwert überschritten hat und ihr nichts vorbestellt.

Welche Spiele erhofft ihr euch bei der Aktion?