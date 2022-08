Epic Games Store schenkt euch diese Woche zwei Spiele, darunter ein Action-Adventure-Hit

Der Epic Games Store bietet allen Interessierten wöchentlich Gratis-Spiele. Das funktioniert in etwa so wie die monatlichen Bonus-Titel bei PS Plus und Co., nur dass ihr kein Abo abschließen müsst und öfter Spiele bekommt. Diese Woche locken gleich mehrere Titel, von denen eines ein echtes Action-Highlight ist. Wenn ihr es noch nicht habt, solltet ihr euch den kostenlosen Titel sichern.

Shadow of the Tomb Raider gibt es diese Woche gratis im Epic Store

Was gibt's gratis? Shadow of the Tomb Raider

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Gratiszeitraum: 1. September bis 8. September 2022, jeweils gegen 17 Uhr

1. September bis 8. September 2022, jeweils gegen 17 Uhr Wo? Im Epic Games Store

Darum geht's: Im dritten Teil der Reboot-Trilogie löst Lara Croft quasi aus Versehen den Weltuntergang aus. Das dreht selbst für Tomb Raider-Verhältnisse nochmal ordentlich am Drama-Regler und beschert uns jede Menge feinste Action-Adventure-Kost.

In diesem großen Finale der Trilogie ist Lara Croft auch keine unerfahrene Forscherin mehr, sondern bereits eine erprobte wie abgebrühte Dschungelkämpferin. Wir bekommen es hier erneut mit allerlei Viehzeug, bösartigen Menschen und übernatürlichen Phänomenen zu tun.

Grafisch kann sich Shadow of the Tomb Raider trotz seines Alters sehen lassen. Das Spiel gehört zu den ersten Titeln, die mit Raytracing-Beleuchtung geprotzt haben. Dementsprechend sehen viele Szenen im Hub und im Dschungel wirklich beeindruckend aus.

Wollt ihr mehr Infos, könnt ihr hier auch den GamePro-Test zum Finale der Trilogie nachlesen:

165 0 Shadow of the Tomb Raider im Test Die Apokalypse ist das Beste, was Lara passieren konnte

Das war noch nicht alles: Ihr könnt ab Donnerstagnachmittag gleich noch ein weiteres Spiel sowie einige Bonus-Inhalte im Epic Store abgreifen. Neben dem Armazillo-DLC für Knockout City bekommt ihr auch noch Submerged: Hidden Depths geschenkt. Dabei handelt es sich um ein besonders entspanntes Erkundungs-Spiel, das komplett ohne Kämpfe auskommt, aber mit einer schicken Grafik und schönen Spielwelt begeistern kann.

Vergesst nicht die aktuellen Gratis-Titel

Bis es soweit ist, könnt ihr euch auch noch die aktuellen Gratis-Spiele bei Epic sichern. Noch bis Donnerstag gibt es das 30-Jahre-Bungie-Paket für Destiny 2 und Ring of Pain. Ersteres beschert euch haufenweise Boni und Zusatz-Inhalte, letzteres ist ein kleines, düsteres und eigenwilliges Indie-Strategiespiel mit Roguelike-Elementen.

Wie gefällt euch die Auswahl an Gratis-Spielen im Epic Store? Schnappt ihr euch Shadow of the Tomb Raider?