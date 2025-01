Nur noch für kurze Zeit gratis: Schnappt euch "einen der besten Weltkriegsshooter seit Jahren" jetzt schnell noch kostenlos bei Epic

Schnappt euch Hell Let Loose jetzt schon schnell bei Epic.

Im Dezember startete Epic Games seinen jährlichen Weihnachtskalender und verschenkte täglich Spiele wie Control, Kingdom Come Deliverance und Dredge. Das letzte Überraschungsspiel dieser Aktion wird dabei nicht nur für einen Tag, sondern gleich für eine ganze Woche kostenlos angeboten – jedoch ist besagter Titel nur noch bis morgen Nachmittag verfügbar, also seid schnell!

Hell Let Loose aktuell kostenlos bei Epic - Aber nur noch für kurze Zeit

Um folgendes Spiel geht es: Der Weltkriegsshooter Hell Let Loose ist der letzte Titel, den Epic im Rahmen der Weihnachtsaktion 2024 verschenkt.

Hell Let Loose ist noch bis zum 09. Januar 2025 um 17 Uhr gratis bei Epic erhältlich

So sichert ihr euch den Titel bei Epic: Hell Let Loose bekommt ihr aktuell zwar geschenkt, aber ihr benötigt ein (kostenloses) Konto für den Epic Games Store, um euch den Titel zu sichern.

Öffnet den PC-Launcher oder die Webseite von Epic Games

Navigiert dann zum Tab "Store" und scrollt zum Abschnitt "kostenlose Spiele"

Klickt nun auf das aktuell kostenlos verfügbare Spiel

So spielt sich Hell Let Loose

1:01 Hell Let Loose - Neuer Trailer zeigt intensive Multiplayer-Schlachten im Weltkriegs-Setting - Neuer Trailer zeigt intensive Multiplayer-Schlachten im Weltkriegs-Setting

Was euch erwartet: Hell Let Loose ist ein realistischer Multiplayer-Shooter, der euch ins Setting des Zweiten Weltkriegs versetzt. Bis zu 100 Spieler*innen treten in taktischen Gefechten an, bei denen fast jeder Schuss sofort tötet und ihr gut mit euren Teammitgliedern über eure Positionierung und Co. kommunizieren müsst, um nicht vorzeitig ins Gras zu beißen.

Die Kolleg*innen von der GameStar bezeichnen Hell Let Loose im Test übrigens als "besten Weltkriegs-Shooter seit Jahren" und vergeben eine Wertung von stolzen 86 Punkten.

In Hell Let Loose beschießt ihr euch nicht nur gegenseitig, beide Teams müssen sich beispielsweise auch um Nachschubwege kümmern- ähnlich wie in Strategiespielen à la Company of Heroes. Ein Match dauert in Hell Let Loose dann auch gut mal eine Stunde.

Pro/Contra: Wenn ihr Lust habt, euch in einen komplexen "Hardcore"-Shooter einzuarbeiten, dann ist Hell Let Loose wahrscheinlich genau euer Ding. Wenn ihr keine Lust auf ständige Kommunikation mit euren Teammitgliedern habt oder ihr schlichtweg ungeduldig seid und lieber auf schnellere Shooter wie Call of Duty steht, dann lasst lieber die Finger davon.

Werdet ihr euch Hell Let Loose noch sichern?