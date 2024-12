Gratis-Aktion: Epic Games schenkt euch ab sofort jeden Tag ein Spiel - diesen Titel gibt's heute

Death Stranding war etwa 2022 Teil des Epic Games-Adventskalenders.

Der Adventskalender von Epic Games ist eigentlich schon letzte Woche gestartet. Dort gab es nämlich bereits das erste mysteriöse Gratis-Spiel, dass ihr euch für eure Sammlung schnappen konntet. Allerdings war der erste Titel auch eine ganze Woche lang verfügbar – das ändert sich ab sofort.

Über die Feiertage gibt es nämlich wirklich jeden Tag ein neues Spiel geschenkt. Ihr müsst euch also beeilen, wenn ihr sie nicht verpassen wollt. Wir fassen euch zusammen, wie die Weihnachtsaktion funktioniert und welche Spiele es gibt.

Welches Gratis-Spiel ist heute dabei?

Das neue Gratis-Spiel für den 19. Dezember wird erst um 17:00 Uhr deutscher Zeit enthüllt. Bis dahin könnt ihr euch aber noch den ersten Adventskalender-Titel sichern. Das ist diesmal The Lord of the Rings: Return to Moria.

1:31 Return to Moria: Das spannende LotR-Survivalspiel mit Zwergen feiert seinen Release

So funktioniert die Epic Games-Gratisaktion

Normalerweise verrät Epic Games seine neuen Gratis-Spiele immer bereits eine Woche, bevor wir sie uns schnappen können. Beim Adventskalender ist das anders. Hier werden die neuen Titel immer erst dann enthüllt, wenn sie live gehen.

Außerdem sind die Titel abseits des ersten und letzten Spiels jeweils nur für 24 Stunden verfügbar. Ihr habt also nicht viel Zeit, um sie euch zu schnappen. Die Spiele werden jeweils um 17 Uhr enthüllt und sind dann bis 16:59 Uhr des Folgetages verfügbar.

Hier ist der Zeitplan, zu dem die 16 Gratis-Spiele jeweils verfügbar sind:

12. Dezember bis 19. Dezember: erstes Mystery-Spiel (The Lord of the Rings: Return to Moria)

erstes Mystery-Spiel (The Lord of the Rings: Return to Moria) 19. Dezember bis 2. Januar: täglich um 17 Uhr ein neues Mystery-Spiel (insgesamt 14 Spiele)

täglich um 17 Uhr ein neues Mystery-Spiel (insgesamt 14 Spiele) 2. Januar bis 9. Januar: letztes Mystery-Spiel

So sichert ihr euch die Gratis-Spiele

Um euch die Spiele zu holen, müsst ihr keinen Cent ausgeben. Ihr benötigt aber ein Konto für den Epic Games Store. Öffnet dann einfach den PC-Launcher oder die Webseite von Epic Games. Navigiert dann zum Tab "Store" und scrollt zum Abschnitt "kostenlose Spiele". Jetzt müsst ihr nur noch auf das aktuell kostenlos verfügbare Spiel klicken und könnt es euch dann holen.

Hinweis: Manchmal dauert es bei der Freischaltung ein paar Minuten, bis der Preis für die neuen Gratis-Spiele angepasst wird. Wartet dann einfach kurz und aktualisiert die Seite, bis der Rabatt von 100 Prozent angezeigt wird.

Welche Spiele wünscht ihr euch dieses Jahr für den Epic-Adventskalender?