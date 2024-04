Dieses gefeierte ScFi-RPG mit 85er Metascore gibt es für kurze Zeit kostenlos

Bei Epic gibt's The Outer Worlds gerade kostenlos.

Epic Games verschenkt regelmäßig kleine wie auch große Spiele, um damit unter anderem Werbung für den eigenen Launcher samt Shop zu machen. Diese Woche ist mit The Outer Worlds ein spannendes SciFi-Rollenspiel von Obsidian dabei, das wir euch nur empfehlen können.

The Outer Wilds samt DLCs kostet euch kurze Zeit keinen Cent

Wo? im Epic Games Store (PC)

im Epic Games Store (PC) Welche Version? The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition Wie lange ist es kostenlos? vom 4. April 17:00 Uhr bis 11. April 16:59 Uhr

vom 4. April 17:00 Uhr bis 11. April 16:59 Uhr Wie viel Geld spart das ein? normalerweise kostet das Spiel 59,99 Euro

Was steckt alles in der Spacer's Choice Edition? In der Edition stecken neben dem Basisspiel auch die DLCs "Murder on Eridanos" und "Peril on Gorgon" – es handelt sich damit also um das Komplettpaket.

So sichert ihr euch The Outer Wilds: Wollt ihr euch das Spiel sichern, müsst ihr euch im oben angegeben Zeitraum mit eurem Epic-Account im Epic Games Store einloggen. Auf der Startseite findet ihr weiter unten die geschenkten Titel, oder aber ihr sucht das Spiel direkt und sichert es euch über die Produktseite. Habt ihr es eurer Bibliothek hinzugefügt, könnt ihr es dauerhaft behalten und spielen, wie es euch beliebt.

Das erwartet euch in The Outer Worlds, dem 'Fallout im All'

11:32 The Outer Worlds - Test-Video zum Fallout-ähnlichen Rollenspiel-Hit - Test-Video zum Fallout-ähnlichen Rollenspiel-Hit

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel USK: ab 16 Jahren

ab 16 Jahren GamePro-Wertung: 83

Darum geht's: In einer weit entfernten Zukunft regieren Großkonzerne die Menschheit. In dieser Zeit erwachen wir auf einem, in der Galaxie verirrten, Kolonieschiff und steuern geradewegs in eine Verschwörung hinein, die zur Vernichtung der Halcyon-Kolonie führen könnte.

The Outer Worlds ist ein zugegebenermaßen etwas altmodisches Rollenspiel, wenn wir uns die Charaktermodelle und das formelhafte Spieldesign anschauen, aber die Stärken des Spiels trösten darüber hinweg. Das Rollenspiel glänzt nämlich mit seinen tollen Dialogen, viel Humor, Charme und moralischen Zwickmühlen. Zudem gibt es mehrere Arten Quests zu lösen sowie mehrere Enden.

Wer die Fallout-Spiele und/oder die TV-Serie Firefly mag, wird sich hier sehr wohl fühlen. Allerdings gibt es keine deutsche Sprachausgabe. Die Synchronisation ist nur auf Englisch verfügbar. Lediglich die Texte und Untertitel gibt es auf Deutsch.

Während The Outer World in unserem Test eine satte 83 erhalten hat, wurde das SciFi-Spiel auf Metacritic sogar mit einer 85 belohnt.

Mehr zum Spiel lest ihr in unserem Test:

Mehr zum Thema The Outer Worlds im Test - Fallout im All von Manuel Fritsch

Abgesehen davon, dass ihr The Outer Worlds samt DLCs gerade kostenlos bekommt, ist es ein guter Zeitpunkt, das Spiel nachzuholen, solltet ihr an dem Nachfolger interessiert sein. The Outer Worlds 2 wurde nämlich bereits bestätigt. Einen Release-Termin gibt es allerdings noch nicht.

Thief gibt es ebenfalls gratis: The Outer Worlds ist nicht das einzige Spiel, das vom 4. bis 11. April kostenlos ist. Epic schenkt euch auch das Stealth-Abenteuer Thief.