The Outer Worlds 2 offiziell angekündigt - RPG nimmt sich im Trailer selbst auf die Schippe

Was für ein unfassbar charmanter und witziger Trailer! Obsidians gefeiertes RPG The Outer Worlds bekommt eine Fortsetzung, die ganz einfach auf den Titel The Outer Worlds 2 hört.

Hier seht ihr den Trailer zu The Outer Worlds 2

Der Titel ist dann aber auch schon alles, was wirklich final fest steht, heißt es im besagten Trailer, durch den uns eine beruhigend tiefe und wirklich ehrliche Erzählerstimme leitet:

Wie der Hauptcharakter aussieht? Das steht noch völlig offen. Bislang konnten die Entwickler*innen nur eine Silhouette entwerfen, sagt uns der Erzähler. Worum es in der Story geht? Ebenfalls keine Ahnung, die Story sei noch nicht fertiggeschrieben worden.

Wann The Outer Worlds 2 erscheint, ist ebenfalls noch völlig unklar. Nicht einmal ein Release-Jahr wird genannt. Mehr Infos zum RPG sollen laut Obsidian und Microsoft folgen, wenn der Release näher rückt.

Der Erstling staubte im Jahr 2019 eine sehr gute Wertung von 83 ab und überzeugte insbesondere mit seinen witzigen Dialogen und charmanten Charakteren. Wir sind gespannt, was die Fortsetzung zu bieten hat. Vielleicht werden ja jetzt endlich einige Wünsche aus der Community wahr, zum Beispiel Romanzen, die es aus Budget-Gründen nicht ins erste The Outer Worlds geschafft haben.

Freut ihr euch auf den Nachfolger? Was sind eure Erwartungen und Wünsche?