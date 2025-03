'Das ist das, was wir wollten': Erste Gameplay-Leaks zu Battlefield 7 lassen Fans aufatmen

Das neue Battlefield könnte noch in diesem Jahr erscheinen, derzeit tauchen etliche Gameplay-Schnipsel aus einer Pre-Alpha-Fassung auf.

Vor einem knappen Monat teilte Electronic Arts erste kurze Gameplay-Schnipsel aus dem nächsten Battlefield-Spiel, das mutmaßlich "Battlefield 7" heißen könnte. Dabei handelte es sich allerdings nicht um Szenen aus einer fertigen Version des Shooters, sondern aus einer recht frühen Pre-Alpha-Fassung.

Bereits die ersten paar Sekunden sorgten in der Community für Furore, seitdem sind noch zahlreiche weitere Clips aufgetaucht. Und die werden von den Fans ebenfalls goutiert, wenn man den Einträgen und Kommentaren darunter Glauben schenkt.

Pre Alpha-Gameplay lässt Battlefield-Community Hoffnung schöpfen

Der unten verlinkte Reddit-Eintrag wurde beispielsweise am vergangenen Wochenende erstellt und beinhaltet ein 45-sekündiges Video, das zwar recht wenig Action zeigt, dafür aber schon sehr gut, in welche Richtung der Shooter geht.

Fast 10.000 Upvotes machen mehr als deutlich, dass das Gameplay bei den Fans gut ankommt – und dürften auch ein Stückweit die Erleichterung der Community symbolisieren. Denn nach dem in vielen Punkten enttäuschenden Battlefield 2042 dürften viele befürchtet haben, dass es mit der Serie weiter bergab gehen könnte.

Doch nach den Pre Alpha-Szenen scheinen viele wieder Hoffnung zu schöpfen. User Civil_Comparison2689 schreibt beispielsweise:

"Das ist [genau] das, wonach Leute nach 2042 gefragt haben"

Und etwas weiter unten frohlockt Ziller97:

"Endlich! Das ist das, was wir wollten...Battlefield"

Warum die Community so angetan ist

In den Kommentaren wird unter anderem hervorgehoben, dass die Schlachtfeldatmosphäre schon in den wenigen Sekunden Pre Alpha-Gameplay deutlich intensiver wirkt als in Battlefield 2042. Außerdem wird der Grad an zerstörbaren Details in der Umgebung sowie generell die Physik des Spiels gelobt, außerdem das Sound-Design.

GameStar-Kollege Philipp hat in einem Artikel genau aufgeschlüsselt, welche Erkenntnisse sich aus den Gameplay-Szenen ziehen lassen.

So positiv angetan die Community bislang auch ist, bleibt dennoch eine große Portion Skepsis. Insbesondere durch Battlefield 2042 sind viele Battlefield-Fans misstrauisch geworden und trauen diesem auf den ersten Blick sehr schmackhaften Braten noch nicht wirklich.

Spätestens das fertige Spiel wird dann zeigen, ob Vorfreude und Bedenken zu Battlefield 7 berechtigt sind. EA hat den Release-Termin für den Shooter bereits grob eingegrenzt. Im letzten Quartalsbericht hieß es, dass der neue Teil "im Geschäftsjahr 2026" erscheinen soll. Und das läuft von April 2025 bis März 2026.

