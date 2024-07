Solo Leveling: Trailer zu Staffel 2 enthüllt ersten Blick auf Sungwoos mächtige Arise-Fähigkeit

Sung Jin-Woo geht in Solo Leveling Staffel 2 aufs Ganze. (Bild: © A-1 Pictures)

Der beliebte Action- und Fantasy-Anime Solo Levelling hatte einen erfolgreichen Start am Anfang des Jahres und war auch an der Spitze der beliebtesten Serien der Anime-Wintersaison.

Die letzte Folge der ersten Staffel wurde am 31. März auf Crunchyroll ausgestrahlt und die Serie erhielt am gleichen Tag die Ankündigung einer zweiten Staffel namens Solo Leveling: Arise from the Shadow. Seitdem sind Fans gespannt auf mehr Informationen zur zweiten Staffel. Es gibt bereits abseits der Ankündigung die ersten Einblicke zu Sung Jin-Woos neuen Gegnern und Fähigkeiten in der zweiten Staffel.

Hier findet ihr alle wichtigen und aktuellen Infos zum Release von Solo Leveling: Arise from the Shadow:

Mehr zum Thema Solo Leveling Staffel 2: Alle Informationen zu Release, Episodenzahl und was wir bisher wissen von Myki Trieu

Neuer Trailer gibt Vorgeschmack auf zwei neue Arcs und mehr von Blood-Red Kommandeur Igris

Am 06.Juli 2024 veröffentlichte Crunchyroll einen neuen Trailer zur zweiten Staffel und zeigte nicht nur mächtige neue Gegner und Jin-Woo Arise-Fähigkeiten, sondern teaste auch die nächsten zwei Arcs an.

1:08 Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt Sunwoos neuen Kräfte und starken Gegner

Die letzte Folge der ersten Staffel zeigte, wie Jin-Woo bereits eine neue Klasse erreicht und sich die Fähigkeiten eines Necromancers angeeignet hat. Das verändert natürlich den Verlauf der zukünftigen Kämpfe, die der Protagonist noch vor sich hat.

Mit dem anstehenden Kampf zwischen dem Protagonisten Jin-Woo und Kommandeur Igris ist anzunehmen, dass die zweite Staffel die Red Gate- und die Demon Castle-Arc adaptieren wird.

Solo Leveling Produzent teast Jin-Woos kommenden Kämpfe in Animations-Entwürfen an

Einer der Produzenten und Mitarbeiter*innen, die an der zweiten Staffel von Solo Leveling arbeiten, veröffentlichte ebenfalls am gleichen Tag des Trailers vier Animations-Zeichnungen von Sung Jin-Woo auf X (ehemals Twitter).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bei den vier Zeichnungen, die von der Person namens Kaneko gepostet wurden, handelt es sich um Animations-Entwürfe der zweiten Staffel. Sie zeigen eine Bilderreihenfolge von Jin-Woo, der anscheinend auf einen Angriff reagiert oder von etwas Unbekanntem überrascht wird.

Höchstwahrscheinlich handelt es sich hierbei um eine Szene im Kampf gegen Kommandant Igris oder generell einen Kampf mit einem neuen Gegner.

Hier könnt ihr die erste Staffel nachholen oder im Manga weiterlesen

Die erste Staffel von Solo Leveling umfasst 12 Episoden, die komplett auf Deutsch und ca. 23 Minuten lang sind. Alle Folgen sind auf Crunchyroll verfügbar. Staffel 1 deckt die kompletten Geschehnisse des namensgebenden Webtoons/Manhwas bis Kapitel 45 ab.

Solltet ihr also die Geschichte von Jin-Woo weiter verfolgen wollen, so könnt ihr in Kapitel 46 weiterlesen. Kapitel 46 begründet auch den Start der Red Gate-Arc von Solo Leveling.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von Solo Leveling und wer war eurer Liebling in der ersten Staffel?