Wird das der erste Shooter-Hit 2025? So könnt ihr dieses PS5-Spiel mit Release im Januar früher spielen

Eigentlich ist eher das Gameplay als die Grafik das Highlight dieses kommenden PS5-Spiels. Schicke Landschaften gibt es trotzdem.

Das Jahr 2024 geht langsam zu Ende, nur noch wenige Neuerscheinungen stehen bevor. Aber keine Sorge: Auch 2025 hält eine Menge Spiele-Highlights für uns bereit! So erscheint bereits am 30. Januar ein potenzieller Shooter-Hit, den alle jene, die Wert auf spielerische Freiheit legen, nicht verpassen sollten: Sniper Elite Resistance. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X könnt ihr bei Amazon jetzt bereits vorbestellen:

Neben der Standard-Version könnt ihr euch auch schon die Deluxe Edition sichern. Durch diese bekommt ihr nicht nur zusätzliche Waffen und Waffenskins, sondern dürft auch zwei Tage früher spielen.

In beiden Fällen bietet Amazon die übliche Preisgarantie für Vorbesteller: Sollte das Spiel vor dem Release noch günstiger werden, bezahlt ihr also automatisch weniger.

Shooter für PS5 & Xbox: Was ist Sniper Elite Resistance überhaupt?

8:18 Eine Sniper Elite Resistance-Preview ... und eine Liebeserklärung an die ganze Serie

Spielerisch hält Sniper Elite Resistance an den Stärken der Vorgänger fest: Ihr seid in sehr weiten, offenen Gebieten unterwegs, in denen ihr zumeist bestimmte Zielpersonen erledigen müsst. Auf welche Weise ihr das tut und wie ihr an die Personen herankommt, bleibt euch überlassen. Meist ist Schleichen und langsames, planvolles Vorgehen am klügsten, da ihr sonst schnell von der feindlichen Übermacht überrannt werdet.

Mit dem Messer könnt ihr leise Stealth-Kills ausführen, daneben stehen euch verschiedene Pistolen und Sturmgewehre zur Verfügung. Am wichtigsten ist aber natürlich auch diesmal wieder euer Scharfschützengewehr, durch das ihr euer Ziel auf gewaltige Entfernungen ausschalten könnt, sofern ihr die Flugbahn richtig berechnet. Auch die aufwendige und drastische Inszenierung, die euch in Zeitlupe zeigt, was eure Kugel im Körper des Feindes anrichtet, ist wieder dabei.

Das Scharfschützengewehr spielt natürlich auch in Sniper Elite Resistance wieder eine große Rolle.

Neu an Sniper Elite Resistance sind vor allem der Protagonist und das Szenario: Diesmal schlüpft ihr in die Rolle des bereits in Teil 5 aufgetretenen Harry Hawker, der sich im Jahr 1943 dem französischen Widerstand anschließt und für diesen besonders gefährliche Einsätze bestreitet. Ebenfalls neu sind die sogenannten Propaganda-Missionen. In diesen spielt ihr einen der französischen Widerstandskämpfer und erledigt Aufträge unter Zeitdruck.

Die umfangreiche Solo-Kampagne ist der Kern von Sniper Elite Resistance, aber auch im Multiplayer wird viel geboten: Bis zu 16 Personen können gegeneinander antreten, daneben wird ein kooperativer Survival-Modus für bis zu vier Personen enthalten sein. Außerdem gibt es einen Invasionsmodus, in dem ihr ähnlich wie in Dark Souls in die Kampagne anderer Spieler*innen eindringen könnt (was sich jedoch ausschalten lässt).

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht halten wir euch stets über die besten Angebote und die spannendsten Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung auf dem Laufenden. Hier ein paar aktuelle Beispiele: