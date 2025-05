Switch 2 vorbestellen: Jetzt nur noch hier die letzten Exemplare der Konsole kaufen – und das ohne Einladung!

Endlich könnt ihr die Switch 2 im My Nintendo Store ohne Einladung vorbestellen. Allerdings wird es womöglich nicht lange dauern, bis sie auch dort ausverkauft ist.

Anfang April wurden die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2 gestartet, seit Mitte April ist die neue Konsole bei fast allen Händlern ausverkauft. Einzig direkt bei Nintendo war die Switch 2 die ganze Zeit über bestellbar, jedoch nur für einen kleinen Kreis ausgewählter Kund*innen, denen Nintendo eine Einladung geschickt hat.

Damit ist nun Schluss! Ab jetzt kann man im My Nintendo Store auch ohne Einladung die Switch 2 vorbestellen. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass ihr über Nintendo Switch Online verfügt und euch im Store in euren Account einloggt. Hier findet ihr die Konsole:

Neben der Standard-Version ist auch das Bundle mit der Nintendo Switch 2 und Mario Kart World bestellbar. Da der Aufpreis für das Bundle nur 40€ beträgt, Mario Kart World einzeln stolze 79,99€ digital und 89,99€ in der physischen Version kostet, ist das ganz klar der bessere Deal, falls ihr euch das erste große Switch 2-Exklusivspiel ohnehin zulegen möchtet:

Natürlich könnt ihr alternativ auch darauf warten, dass die Switch 2 wieder bei anderen Händlern auftaucht. Früher oder später wird es sicherlich Nachschub geben. Ob ihr die Konsole dann noch pünktlich zum Release bekommt, ist jedoch ungewiss. Hier findet ihr weitere Infos:

Lohnt sich die Nintendo Switch 2 wirklich?

Die Nintendo Switch 2 ist viel leistungsstärker als die Switch 1 und die ersten Exklusivspiele sind auch schon angekündigt.

Auf Dauer kommt ihr nicht um den Kauf der Switch 2 herum, wenn ihr weiterhin die großen Nintendo-Exklusivtitel spielen wollt. Mario Kart World ist schließlich nur der Anfang, mit Donkey Kong Bananza wurde bereits ein weiteres Spiel angekündigt, das nur noch auf der neuen Konsole und nicht mehr auf der ersten Switch laufen wird. Mehr werden sicherlich bald folgen.

Außerdem erscheinen für die Switch 2 schon in den nächsten Monaten viele Portierungen aufwendiger Third-Party-Titel wie Cyberpunkt 2077, denen die ältere Switch nicht gewachsen war. Die Switch 2 hingegen bietet mit ihren angeblich 3,09 TFLOPS im TV-Modus deutlich mehr Power, weshalb auch Switch-1-Spiele weit besser laufen dürften. Für manche Titel wie Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom wird es sogar verbesserte Switch 2-Versionen geben.

Daneben bietet die Nintendo Switch 2 noch eine ganze Reihe weitere Vorteile wie mehr Speicherplatz (256 GB statt 64 GB bei der Switch OLED und 32 GB bei der normalen Switch) oder die Maussteuerung der neuen Joy-Con-Controller, die etwa bei Strategiespielen hilfreich sein dürfte. Insgesamt ist die Switch 2 deshalb zweifelsfrei eine lohnenswerte Investition, auch wenn der Preis etwas höher ist als beim Vorgänger.